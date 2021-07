Maar terwijl al die andere autogroepen sleutelden aan hun nieuwe e-strategie, had Stellantis het in eerste instantie vooral druk met zichzelf: de fusie tussen het Italiaans-Amerikaanse FCA en het Franse PSA moest midden in de coronacrisis in goede banen worden geleid. Dat titanenwerk is in januari afgerond, nu kan het echte werk beginnen.

Na de dealers, de elektrificatie

Een cruciaal onderdeel in die elektrische strategie is de keuze voor de locatie van een batterijfabriek. Net voor de fusie besloot PSA tot de bouw van twee gigafactories (zoals batterijfabrieken bijna per definitie genoemd worden) in Duitsland (Opel) en Frankrijk (Peugeot en Citroën). Daarmee is het voor de Italiaanse regering overduidelijk dat die derde fabriek in Italië moet komen, om ook Fiat zijn gigafactory te gunnen. Het is maar de vraag of dat voor de uiterst kostengedreven Tavares acceptabel is. Zo niet, dreigt voor Stellantis meteen een eerste star wars.