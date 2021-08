Start-up geeft bestelwagens elektrisch tweede leven

De Belgische start-up Decarbone bouwt auto's met een verbrandingsmotor om tot elektrische voertuigen. Ons land talmt wel met een wettelijke regeling voor die 'retrofitting'.

Zoals van veel start-ups begint het verhaal van Decarbone in een garage, meer bepaald in Hoeilaart in 2019. Arthur Andruszkiewicz, Julien Masson en Eric Champagne 'retrofitten' er hun eerste voertuig, een Mercedes-Benz Vito. Dat betekent dat ze de verbrandingsmotor vervangen door een elektromotor met een batterij.

Het idee achter het bedrijf is dat het ecologische onzin is om oude wagens op fossiele brandstof bij het groot vuil te zetten als je ze een tweede elektrische leven kan geven. De CO₂-winst is volgens de oprichters aanzienlijk.

76% CO₂-besparing Met elektrische retrofitting kan de uitstoot van het wagenpark fors teruggebracht worden

Het voertuig werd al eens geproduceerd en zal na de ombouw geen broeikasgas meer uitstoten. Volgens berekeningen van de ngo Transport & Environment (T&E) kan daardoor over de hele levenscyclus 31 procent CO₂ bespaard worden tegenover een nieuw elektrisch voertuig, en zelfs 76 procent tegenover een nieuw voertuig met een verbrandingsmotor.

Retrofitting is bij liefhebbers van oldtimers een bekende praktijk. De Belgische wetgeving maakt het evenwel bijzonder moeilijk om een wagen naar een elektrisch exemplaar om te bouwen. In veel andere landen zijn de regels soepeler. Frankrijk publiceerde vorig jaar een aangepast kader voor elektrische retrofitting. Door het systeem van Europese homologatie kan een auto die daar werd omgebouwd, wel in België worden ingevoerd.

Bestelwagens

Decarbone hoopt te profiteren van een Waals politiek initiatief om retrofitting makkelijker te maken. Intussen haalt het bedrijf 450.000 euro op om zijn retrofittingactiviteit op te voeren.

De start-up mikt vooral op bestelwagens die gebruikt worden voor de 'last mile', zoals pakjeskoeriers die aan huis komen leveren. De elektromotor heeft een autonomie van 150 kilometer en de batterij kan aan een stopcontact worden opgeladen. De start-up wil op termijn een eigen miniproductielijn opstarten en ook een ombouwkit lanceren die door andere garagisten kan gebruikt worden.