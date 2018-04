Start-up wil 2,2 miljard ophalen om Chinese Tesla te worden

Het Chinese bedrijf Xiaopeng Motors, dat de internetreus Alibaba en de elektronicafabrikant Foxconn onder zijn aandeelhouders telt, is van plan om dit jaar 17 miljard yuan (2,2 miljard euro) op te halen voor de ontwikkeling van elektrische wagens.

Xiaopeng hoopt te kunnen profiteren van de grote ambities van de Chinese regering om van het land een kampioen in elektrisch rijden te maken. Dat levert Peking niet alleen een groener imago op, het vermindert ook de afhankelijkheid van buitenlandse olie.

China is vandaag al de grootste markt voor elektrische voertuigen ter wereld, goed voor meer dan de helft van de wereldwijde verkoop en een groei van ruim twintig procent in 2016 en 2017.

Xiaopeng wil tegen eind deze maand uitpakken met zijn eerste model, de G3, zei oprichter He Xiaopeng tijdens het Boao Forum , een grote zakenconferentie in China.

Alibaba

Alibaba and Foxconn investeerden in januari 2,2 miljard yuan (284 miljoen euro) in de autofabrikant, die daarmee sinds zijn oprichting al 5 miljard yuan (645 miljoen euro) kapitaal vergaarde. Maar dit jaar wordt er een turbo gezet op de financiering, meldt Bloomberg.