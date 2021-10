Stekkerauto's verdringen diesel

De Belgische bedrijfswagenrijder ruilt zijn diesel in voor een plug-inhybride. Ondertussen heeft meer dan één op de vijf nieuwe auto’s een stekker.

De vrije val van de verkoop van dieselauto’s houdt onverminderd aan. Terwijl tien jaar geleden nog meer dan 75 procent van alle nieuwe auto’s met een dieselmotor was uitgerust, is dat nu nog 24 procent. Dat blijkt uit de analyse van de autosectorfederatie Febiac na de eerste drie kwartalen van dit jaar.

Terwijl diesels na dieselgate aanvankelijk vooral werden ingeruild voor auto’s met een benzinemotor, zetten kopers nu vooral de stap naar hybrides en volledig elektrische auto’s. Vergeleken met het precoronajaar 2019 leverden dieselwagens 7 procentpunten marktaandeel in, stekkerauto’s wonnen 13 procentpunten.

De nieuwe fiscale regels voor bedrijfswagens werpen hun schaduw al vooruit. Terwijl de definitieve teksten van de hervormingsplannen van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) tegen half november verwacht worden, loopt de leaserijder al vooruit op de komende maatregelen.

Die maatregelen bepalen dat tegen 2026 alleen nog nieuwe, volledig elektrische auto’s hun fiscale gunstregime behouden. Benzines, diesels en ook hybrides verliezen dan, normaal gesproken, een groot gedeelte van hun voordelen.

Hoewel er ook een stevige groei is in de verkoop van volledig elektrische auto’s, zijn de meeste stekkerauto’s nog altijd plug-inhybrides. De populairste modellen zijn de BMW X5, de Volvo XC40 en de Mercedes-Benz GLE, stuk voor stuk forse SUV’s.

Bedrijfswagens

De markt voor nieuwe auto’s wordt almaar meer gedomineerd door bedrijfswagens. In Vlaanderen is bijna twee derde (64%) van alle nieuwe auto’s een bedrijfswagen. De tweedehandsmarkt is klassiek bijna volledig in handen van particuliere kopers.

De professionalisering van de markt voor nieuwe auto’s blijkt ook uit de best verkochte modellen in Vlaanderen. Dat zijn achtereenvolgens de Volvo XC40, de BMW 3-reeks en de BMW 1, stuk voor stuk succesnummers onder de bedrijfswagens. Het contrast met Wallonië, waar de particuliere verkoop overheerst, is groot. Daar zijn de Citroën C3 en de Dacia’s Duster en Sandero de best verkochte modellen.

Vroeg bestellen

De bedrijfswagenmarkt leed tot nu niet onder de coronacrisis. Het aantal bedrijfswagens is tegenover het precoronajaar 2019 zelfs licht gestegen van 1,25 miljoen naar 1,26 miljoen auto's. Dat is een kwart van alle auto's die in ons land rondrijden.

De leasingmaatschappijen maken zich wel almaar meer zorgen over de lange levertijden van nieuwe auto’s. Die zijn het gevolg van grote chiptekorten, waardoor autofabrieken om de haverklap stilliggen. Levertijden van een tot anderhalf jaar zijn geen uitzondering meer, zegt Koen Claesen, de CEO van de Belgische divisie van de dealergroep Van Mossel.