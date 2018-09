Stelende directeur duwt parkeerwachter Apcoa in het rood

Een oud-werknemer stal jarenlang parkeergeld van de Antwerpse parkeerfirma Apcoa. De schade door de fraude is al opgelopen tot 4,6 miljoen euro.

Twee jaar geleden raakte bekend dat de Antwerpse parkeerfirma Apcoa was opgelicht door haar technisch directeur. De man zou jarenlang werknemers de opdracht hebben gegeven om geregeld geldlades uit de parkeermeters apart te houden, zogezegd voor een steekproefcontrole.

Maar volgens Het Laatste Nieuws ruilde de technisch directeur telkens duizenden euro's kleingeld in het geniep om bij twee banken, die het op zijn persoonlijke rekening stortten.

Op een jaar tijd zou de man, die al sinds 2003 bij Apcoa werkte, 250.000 euro achterover hebben gedrukt. Apcoa raamde de schade bij de ontdekking van de fraude op 2,5 miljoen euro.

Maar de vroegere technisch directeur blijkt nog veel meer parkeergeld in zijn zak te hebben gestoken. Nadat de advocaten van Apcoa inzage kregen in het voorlopig onderzoeksrapport van de politie, bleek de totale schade maar liefst 4,6 miljoen euro te bedragen. Dat meldt Apcoa in zijn onlangs neergelegde jaarrekening.

Verlies

De fraude vreet aan de resultaten van Apcoa. Het parkeerbedrijf, dat vorig jaar een omzet van 15,2 miljoen euro boekte, noteerde in 2017 een bedrijfsverlies van 82.000 euro en een nettoverlies van 430.000 euro. In 2016 boekte het bedrijf nog een nettowinst van bijna 1,2 miljoen euro.

Omdat de schade groter blijkt dan gevreesd, moest Apcoa vorig jaar ook een extra voorziening van 2,2 miljoen euro aanleggen. Het parkeerbedrijf betaalde al 1 miljoen euro terug aan de stad Antwerpen.

Apcoa, dat niet bereikbaar was voor een reactie, kwam de fraude op het spoor bij een interne controle van de parkeerinkomsten in Antwerpen, bevestigde CEO Luc Verduyckt eerder. De technisch directeur werd meteen na de ontdekking van de fraude ontslagen en zat enkele weken in de gevangenis op verdenking van witwassen en huisdiefstal.

Apcoa deed meteen aangifte bij de verzekeringen. Volgens de stelende werknemer is al het geld opgemaakt aan zijn levensstijl en aan reizen. Zo maakte de man volgens Het Laatste Nieuws sier met zijn Maserati en organiseerde hij luxueuze feestjes voor zijn talrijke BV-vrienden.

On-street

Apcoa staat in België vooral sterk in het 'on-streetparkeren'. Het controleert ongeveer 50.000 parkeerplaatsen op straat, vooral in het Antwerpse.

Daarnaast baat het bedrijf een tiental ondergrondse parkings uit, onder meer aan de Antwerpse Scheldekaaien. Deze lente opende het bedrijf voor het eerste sinds lang twee nieuwe ondergrondse parkings in Jette en Vilvoorde.