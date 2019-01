Sterk vermagerde Ghosn pleit onschuldig in Japanse rechtbank

De gevallen Nissan-topman Carlos Ghosn pleitte dinsdag in zijn eerste verschijning voor de rechtbank in Tokio onschuldig.

In Tokio is het proces begonnen tegen Carlos Ghosn, de voormalige topman van de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Voor het eerst sinds de Japanse politie hem op 19 november van zijn privévliegtuig plukte en opsloot, sprak Ghosn in het openbaar.

Schermvullende weergave ©AFP

'Ik ben verkeerdelijk beschuldigd en word onterecht vastgehouden op basis van waardeloze en niet aangetoonde beschuldigingen', zei Ghosn. De 64-jarige voormalige autobaas verscheen in de rechtszaal met handboeien om en een touw om zijn middel. Hij zag er magerder uit dan voor zijn arrestatie en droeg plastic slippers.

Ghosn wordt er van beschuldigd dat hij zijn inkomen deels verborgen hield voor investeerders en de fiscus. Hij ontkent dat. Volgens een statement dat hij zelf liet verspreiden, hebben advocaten bij Nissan zijn aanvullend pensioen bekeken, wat moet aantonen dat hij niet van plan was de wet te overtreden. Ghosn beweert bovendien dat een contract waarbij zijn Japans loon werd omgezet van yen in dollar en waarvoor Nissan het onderpand voorzag niet leidde tot extra kosten voor het bedrijf.

Schermvullende weergave Carlos Ghosn in betere tijden, tijdens de presentatie van de nieuwe strategie van Renault-Nissan in 2017. ©REUTERS

Het proces tegen Ghosn is publiek. In de rechtszaal zijn 14 zitjes voor wie de rechtszaak ter plekke wil volgen. Daarvoor daagden 1.122 gegadigden op, waarna de Japanse Justitie de tickets verlootte. Ghosn was tot zijn arrestatie een superster in Japan, mede dankzij de redding van Nissan. Hij kwam ooit als winnaar uit een poll met wie Japanse vrouwen het liefst zouden willen trouwen.

Oprechte liefde

De arrestatie van de autobaas veroorzaakt spanningen in de alliantie Renault-Nissan-Mitsubishi. Nissan en Mitsubishi ontsloegen Ghosn, terwijl Renault eerst bewijzen wil zien van zijn misdaden. Volgens geruchten wil Nissan de situatie gebruiken om de verhoudingen in de alliantie gelijk te trekken. De Japanners vinden dat Renault te veel te zeggen heeft.

Schermvullende weergave Zakenmensen kijken bij het verlaten van hun kantoor in Tokio naar een scherm waarop de arrestatie van Carlos Ghosn wordt aangekondigd. ©EPA

Ghosn schrijft in zijn statement dat hij 'een oprechte liefde en waardering' voor Nissan heeft. Hij zegt dat vier grote bedrijven hem probeerden te overhalen Nissan te verlaten om bij hen te werken, maar dat hij daar nooit op inging. Volgens Ghosn werd hij zelfs gevraagd door Steve Rattner, de 'autotsaar' van de toenmalige Amerikaanse president Barack Obama, om General Motors te leiden toen het bedrijf in moeilijkheden zat. Maar hij zegt dat hij alle voorstellen afwees omdat 'hij Nissan in het midden van een turnaround niet wilde verlaten'.

Geen verwarming

In Japan kan iemand tot 23 dagen worden vastgehouden zonder beschuldiging. Het openbaar ministerie verlengde die termijn door Ghosn eerst te beschuldigen dat hij zijn inkomen niet correct rapporteerde. Eind december volgden aanvullende beschuldigingen over het schenden van vertrouwen. Ghosn zit in een gevangenis die als spartaans wordt omschreven. De cellen hebben een toilet in de hoek en geen verwarming.