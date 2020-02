Stillegging Italiaanse fabriek door coronavirus bedreigt auto-industrie in Europa

De toeleverancier MTA moet zijn vestiging in het Italiaanse Codogno tijdelijk sluiten vanwege het coronavirus. Dat bedreigt de logistiek van verschillende Europese autofabrieken.

De Europese autosector houdt zijn hart vast voor het coronavirus. Mogelijk viel vrijdag in Lombardije de eerste dominosteen om. De lokale toeleverancier MTA, die elektrische componenten aan de auto-industrie levert, moest toen op vraag van de Italiaanse overheid zijn productiesite in Codogno sluiten. Die gemeente ligt in de regio die de overheid in quarantaine plaatste na de uitbraak van het virus.

De stillegging van de fabriek laat zich mogelijk voelen in tal van autofabrieken. 'De sluiting van onze site in Codogno, die 600 mensen tewerkstelt, brengt belangrijke schade toe aan het bedrijf, dat de belangrijkste autoconstructeurs ter wereld belevert', beklemtoont MTA op de website.

Volgens MTA leidt de leveringstop ertoe dat bij de Italiaans-Amerikaanse autobouwer Fiat-Chrysler (FCA) drie productielijnen in Italië sinds woensdag stilliggen. FCA kreeg naar eigen zeggen evenwel de toelating om een truck naar het afgesloten gebied te sturen en zoveel mogelijk onderdelen op te laden in de fabriek.

Als de MTA-fabriek dicht blijft, vreest het bedrijf dat alle Europese FCA-fabrieken vanaf maandag hun productie moeten onderbreken, net als vestigingen van de autoreuzen Renault, BMW en Peugeot. Ook vrachtwagenbouwers als Iveco zijn op termijn bedreigd. MTA vraagt de Italiaanse overheden dat 10 procent van het personeel mag voortwerken om de autobouwers te kunnen bevoorraden.

Just-in-time

Het coronavirus legt zo de zwakke plek van de autosector bloot. De industrie werkt via het principe 'just-in-time', waarbij toeleveranciers net op tijd de nodige stukken binnenbrengen en de autofabriek amper voorraad heeft. Zodra een leverancier zijn verplichting niet nakomt, wankelt de hele keten.

Bovendien is de aanvoer uit China in gevaar. Omdat heel wat toeleveranciers in China enkele weken geleden de deuren moesten sluiten, dreigen Europese fabrieken de komende weken van cruciale onderdelen onvoldoende stuks te bezitten. Hoewel de productie in China stilaan heropstart, is de vrees in de autosector reëel.

Daarbij komt dat China voor veel automerken, zoals de Duitse luxespelers Mercedes, BMW en Audi, een erg belangrijke markt is. De voorbije weken lag de autoproductie in het land grotendeels stil. 'Heel februari viel in het water in China', zei VW-CEO Herbert Diess aan de Britse zakenkrant Financial Times. 'In die maand hadden we heel weinig verkoop en heel weinig productie.'

Eigenlijk verloren we de hele maand februari in China. Herbert Diess CEO Volkswagen

België

Ook de Belgische autofabrieken kunnen de impact van de coronacrisis voelen. Audi Brussel viel vorige week stil door een probleem in de aanlevering van onderdelen. Volgens een interne bron ontstond de hinder onder meer doordat de toestroom van onderdelen uit China verminderde door het coronavirus. Zo zou er een tekort zijn aan achterlichten en zonnekleppen voor de e-tron. De fabriekswoordvoerder ontkende dat evenwel.