Stoffel Vandoorne: ‘Het gevaar maakt het aantrekkelijk'

Veel tijd om rond te turen is er niet als je met Stoffel Vandoorne door de Belgische en Nederlandse polders raast. Maar de voormalige formule 1-piloot laat wel even in zijn ziel kijken. ‘De moeilijke seizoenen bij McLaren hebben mijn carrière geen goed gedaan.’

Het regent als we de parking van de Mercedes-dealer in Knokke op rijde, maar dat kan de pret niet drukken. Het is uitkijken naar een dubbele ontmoeting: met voormalig formule 1-rijder Stoffel Vandoorne en met een oude Mercedes 300 SL.

De Mercedes staat vertrekkensklaar. De ‘gullwing’, noemen de Britten hem, omdat zijn deuren omhoog openklappen. Tussen 1954 en 1957 zijn er enkele honderden van gebouwd. De maximumsnelheid is 250 kilometer per uur, en naar de exacte prijs is het raden. ‘Enkele miljoenen euro’s’, luidt het antwoord. De auto is overigens niet te koop, hij komt recht uit het Mercedes-museum in Stuttgart.

Ik heb nog heel wat jaren voor de boeg op de circuits. Stoffel Vandoorne Racepiloot

Met deze blikvanger nemen we deel aan de tiende editie van het jaarlijkse oldtimerevent Zoute Grand Prix. Niet aan het stuur, maar als navigator van Vandoorne. Hij verdedigt de kleuren van Mercedes in de formule E, de autosportklasse voor elektrische auto’s. Steeds meer constructeurs sluiten zich aan: Audi in 2017, Mercedes in 2018, en dit jaar ook Porsche.

Sommigen beweren dat de formule E op termijn de formule 1 verdringt. Maar niet Vandoorne. ‘Het heeft geen zin te vergelijken, het zijn totaal andere werelden. Het klopt dat sommige merken aanzienlijk in de formule E investeren, maar de twee zullen naast elkaar blijven bestaan.’

Beleving

Ook de beleving verschilt. Puristen missen het lawaai. In de formule E klinken geen snerpende motoren meer, er is enkel een zacht gefluit van de versnellingsbak.

Aan geluid nochtans geen gebrek als Vandoorne de zescilindermotor van 215 pk wakkerschudt. Als hij het gaspedaal induwt, gaat het zachte geronk prompt over in een agressief gegrom. We hebben 254 kilometer voor de boeg. Zes uur zullen we door de Belgische en de Nederlandse polders razen.

Zolang de motor onder 3.000 toeren per minuut blijft, kunnen we met Stoffel Vandoorne communiceren. Hij heeft de formule 1 nog niet helemaal de rug toegekeerd, zegt hij. ‘Toen ik bij McLaren kwam, zat het raceteam op een dieptepunt. Ik heb er twee moeilijke seizoenen gereden, die mijn carrière geen goed hebben gedaan. Maar er is nog toekomst. Ik ben nog jong.’ Bovendien heeft ook Toto Wolff, de grote baas van Mercedes formule 1, de deur op een kier gezet. Tijdens de jongste Grote Prijs van Japan zei hij dat het formule 1-hoofdstuk niet noodzakelijk is afgesloten voor de Belgische piloot.

Vandoorne blijft discreet over de omstandigheden van zijn mislukking bij McLaren. Hij wil zijn toekomst niet hypothekeren. Liever blikt hij vooruit. ‘Ik blijf uitkijken naar kansen die zich aandienen in de formule 1, maar niet tegen de eerste de beste voorwaarden.’

Oude dame

Vandoorne is opgegroeid met snelle wagens. Toen hij amper zes was, begon hij met karting op het circuit in Kortrijk. Later ging hij op een hoger niveau racen in Waver, met de financiële steun van zakenvrienden en kennissen van zijn vader. Sindsdien heeft het virus van de snelheid hem niet meer losgelaten.

Schermvullende weergave Stoffel Vandoorne als piloot voor Mercedes in de formule E op de Zouter Grand Prix. ©Jonas Lampens

Terwijl we over de smalle wegen scheuren, vragen we hem of hij soms bang is. De plotse dood van de formule 2-rijder Anthoine Hubert op Spa-Francorchamps, eind augustus, ligt nog vers in het geheugen. ‘Als ik rijd, ben ik niet bang voor ongevallen. Maar ik ben me altijd erg bewust van de risico’s. Het gevaar maakt deel uit van deze sport. Dat maakt ze voor mij ook zo aantrekkelijk. Een race is een soort gevecht. Het komt erop aan te winnen, en dat kan niet zonder risico’s te nemen.’

Het regent nog altijd en de modder van de landbouwvoertuigen maakt de wegen glad. Achter ons zoekt Clouseau-zanger Koen Wauters naar een mogelijkheid om ons voorbij te steken in zijn Mercedes 190 SLR convertible. Als hij ons uiteindelijk passeert - doorweekt maar met een triomfantelijke grijns - glimlacht Vandoorne alleen maar. Geen sprake van dat hij de uitdaging aangaat: met deze eerbiedwaardige oude dame wordt niet geracet.

Struikelblok

De beste herinneringen heeft Vandoorne dit jaar aan de Grand Prix van Le Mans. ‘Daar heb ik van genoten. Toen ik het circuit verkende, was ik onder de indruk van de snelheden die er worden gehaald. Er is moed nodig om aan de 24 uur van Le Mans deel te nemen. ’s Nachts op een niet-verlicht circuit scheuren, terwijl je moet slalommen tussen de GT’s die 80 kilometer per uur trager rijden, vergt opperste concentratie.’ In de editie van 2019 liet Vandoorne met 350,9 kilometer per uur de hoogste snelheid optekenen. Samen met zijn Russische ploegmaats van SMP Racing eindigde hij op de derde plaats.

SMP wordt gefinancierd door de Rus Boris Rotenberg, een ex-judoka die SMP Bank oprichtte en zich tot de intimi van de Russische president Vladimir Poetin mag rekenen. Zijn bank ontsnapte nipt aan de Amerikaanse sancties na de Russische annexatie van de Krim in 2014. ‘Rotenberg heeft veel gedaan voor de autosport in Rusland’, verdedigt Vandoorne zijn baas. ‘Kijk maar naar het aantal jonge piloten dat interessante contracten in de wacht kon slepen. In België is geld het grootste struikelblok voor een jongere die op topniveau wil racen.’

Knokke komt in zicht, het aantal toeschouwers langs de weg groeit. Als Vandoorne de Mercedes 300 SL op de dijk parkeert en de deuren openklappen, stromen de nieuwsgierigen toe. Iedereen wil hem de hand schudden en selfies maken.