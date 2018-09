Strijd om elektrische premiumwagen barst helemaal los

De Duitse premiumbouwers Audi, Mercedes en BMW pakken uit met hun elektrische modellen die de strijd met Tesla aangaan.

Audi Brussels, de autofabriek in Vorst, gaat een nieuw tijdperk in. De serieproductie van de e-tron, het eerste volledig elektrische model van Audi, is er deze week na twee jaar voorbereiding begonnen. De site heeft de afdelingen carrosserie, lak en montage omgebouwd en haar eigen batterijproductie in stelling gebracht. De medewerkers in Brussel hebben meer dan 200.000 trainingsuren achter de rug voor de bouw van de volelektrische terreinwagen.

Voor de commerciële lancering is het wachten tot 17 september. Audi presenteert dan zijn elektrische paradepaardje in San Francisco, voor de eerste keer zonder camouflage. Die wereldpremière had eigenlijk eind augustus moeten plaatsvinden in Brussel, maar Audi blies dat evenement in juni af, nadat CEO Rupert Stadler gearresteerd werd voor zijn mogelijke betrokkenheid bij dieselgate, het schandaal rond opgesmukte uitstoottesten bij Audi’s moedergroep Volkswagen.

Sommigen zien in de keuze voor San Francisco, in de achtertuin van het Amerikaanse Tesla, een statement. Verwacht wordt dat de Audi-e-tron de concurrentie zal aangaan met Tesla’s Model X.

Drummen

Het wordt drummen in het elektrische premiumsegment, want ook Mercedes (Daimler) en BMW zetten er hun zinnen op. ‘Tesla heeft momenteel virtueel geen concurrentie. Dat wordt vanaf 2019 anders met de komst van het Duitse premiumaanbod’, zegt Wajih Hossenally, auto-analist bij IHS Markit.

Mercedes presenteert dinsdagavond zijn model EQC op een evenement in het Zweedse Stockholm. De terreinwagen (SUV) wordt de eersteling van een hele EQ-familie.

Schermvullende weergave Mercedes presenteert in Stockholm zijn volelektrisch model EQC. ©REUTERS

BMW wil zich niet laten wegdringen en zette enkele teasers van zijn elektrische crossover Vision iNext, die nog in de testfase zit, op het internet. Een prototype wordt eerstdaags aan de gespecialiseerde pers voorgesteld op vier luchthavens (München, New York, San Francisco en Peking) in vijf dagen, een pr-stunt in samenwerking met Lufthansa Cargo. Het begin van de verkoop wordt pas in 2021 verwacht.

Tesla, goed voor een wereldwijd marktaandeel van 12 procent in het volelektrische segment, heeft wel een mooie voorsprong op de Duitsers. Volgens de prognoses van het bureau LMC Automotive blijft de Amerikaanse constructeur nog zeker enkele jaren de marktleider in het elektrische segment.

Imago

De merkperceptie zal een belangrijke rol spelen in de concurrentiestrijd. Tesla werpt zich op als de technologisch vooruitstrevende pionier. Maar de Tesla-topman Elon Musk is na een reeks incidenten de voorbije maanden zijn bijna goddelijke status verloren. Tesla kan ook geen trackrecord van decennia voorleggen op het vlak van kwaliteitscontrole of service via lokale dealers zoals zijn concurrenten.

Maar ook voor de Duitse reuzen, die in een recent verleden vooral bekend stonden als dieselslurpers, liggen hobbels op de weg. Ze hebben wellicht nog lang te kampen met de uitlopers van dieselgate. Ze hebben goed gekeken naar Tesla en proberen zich een jonger en technologischer imago aan te meten. Daimler-CEO Dieter Zetsche zwoer een jaar of twee geleden zelfs de klassieke stropdas af en duikt tegenwoordig in jeans en sneakers op.

Een andere belangrijke variabele wordt het laadnetwerk. Tesla heeft een eigen netwerk van snelladers in heel Europa. De Duitse autobouwers sloten een alliantie met Ford om een gezamenlijk netwerk van laadpunten uit te bouwen. Ze mikken op 400 snellaadstations in heel Europa tegen 2020.