Stroom tanken tot 80 procent goedkoper dan diesel

Elektrische wagens mogen dan duur in aankoop zijn, qua verbruik zijn ze heel wat goedkoper dan auto’s op fossiele brandstoffen. Als u uw laadbeurten slim aanpakt, kunt u uw energiekosten meer dan halveren.

Wie met een elektrische wagen rijdt, moet leren niet langer in euro per liter maar in euro per kWh te denken. Ook moet u zich ervan bewust worden dat de prijzen voor een oplaadbeurt erg kunnen verschillen per oplaadpunt. In tegenstelling tot voor fossiele brandstoffen is geen maximumprijs vastgelegd voor de elektriciteit die uit de laadpalen komt.

Oplaadkosten

Thuis

Uw auto thuis opladen doet u normaal gezien ’s avonds en ’s nachts tegen nachttarief. Voor de hoeveelheid stroom waarmee u 100 kilometer rijdt, betaalt u afhankelijk van uw regio tussen 3 en 4,5 euro. Rijden met een diesel die 6 liter per 100 kilometer verbruikt, kost u tegen de huidige maximumprijs (1,59 euro per liter) 9,54 euro. Met een elektrische wagen rijdt u dus de helft goedkoper.

Op het werk

Bedrijven krijgen doorgaans kortingen op de elektriciteitsprijs. Als uw werkgever laadpalen heeft geïnstalleerd, zult u het goedkoopst af zijn met een laadbeurt op het werk. Tegen de gangbare tarieven kost het zo’n 2 euro om 100 kilometer te rijden. Met uw elektrische wagen rijdt u dus 80 procent goedkoper dan met een dieselwagen die 6 liter per honderd kilometer verbruikt.

Aan een publieke laadpaal

Als u prijsbewust uw elektrische wagen wilt opladen, vermijdt u best publieke laadpalen. U betaalt er gemiddeld 6,3 euro om - met een gewone oplaadsnelheid - stroom voor 100 kilometer te tanken, blijkt uit een test van de mobiliteitsclub VAB in 2019. Verkiest u een snellader, dan betaalt u 11,7 euro voor een laadbeurt waarmee u 100 kilometer ver komt. In dat geval komt u duurder uit dan met een dieselauto.

Oplaadtijd

Aan een publieke laadpaal

Een publieke laadpaal is de duurste optie, maar ook de snelste. Al kunt u zelfs met een snellader ettelijke koffietjes drinken voor uw batterij vol is. Met de populaire elektrische Nissan Leaf staat u 1 uur en 13 minuten stil om voldoende elektriciteit op te slaan voor 100 kilometer, blijkt uit een praktijktest van de VAB. In theorie moet de oplaadbeurt in 24 minuten kunnen, maar palen verdelen vaak hun vermogen als meerdere stekkers in gebruik zijn.

En dan hebben we het nog maar over het laden van voldoende stroom om 100 kilometer af te leggen. Als u helemaal wilt voltanken, kunt u maar beter een volledige maaltijd in plaats van een koffie bestellen.

Kiest u voor een gewone laadpaal, dan wordt uw reis nog langer onderbroken. De VAB stelde vast dat het in de praktijk 2 uur en 32 minuten duurt om een bereik van 100 kilometer te tanken. In theorie moet dat in 1 uur en 36 minuten kunnen.

Op het werk

De laadpalen bij bedrijven lijken wel de beloofde oplaadtijden waar te maken. In 1 uur en 40 minuten hebt u genoeg stroom geladen voor 100 kilometer. Op een doorsnee werkdag kunt u dus uw batterij volledig opladen.

Thuis