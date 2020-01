Subsidieknip stuwt Tesla naar recordverkoop

Zowel in de VS als in Nederland was er een eindejaarsrush voor de Tesla Model 3.

De Amerikaanse elektrische autobouwer Tesla heeft in de laatste drie maanden van 2019 een recordaantal van 112.000 auto's geleverd. Het nakende einde van enkele subsidies leidde tot een eindejaarsrush.

Tesla leverde in het laatste kwartaal van vorig jaar 92.550 exemplaren van zijn goedkoopste model, de sedan Model 3. Daarnaast verkocht de autobouwer uit Silicon Valley nog 19.450 auto's van de types Model S en Model C. Daarmee doet Tesla beter dan de analistenverwachtingen en overtreft het zijn vorige kwartaalrecord van 97.000 wagens in de voorgaande drie maanden.

Over heel 2019 bracht Tesla 367.500 wagens aan de man. Het springt daarmee over de 360.000 wagens die het als minimale doelstelling naar voren had geschoven.

Topman Elon Musk gaat zo verder op zijn elan nadat hij eind oktober al uitpakte met onverwachte winst in het derde kwartaal. De verkooppiek komt er nadat consumenten in drie belangrijke markten nog snel een elektrische wagen op de kop hebben willen tikken, voor het mes gezet wordt in enkele subsidies.

Einde van subsidies

Tot eind 2019 kwamen kopers van een elektrische wagen in de VS in aanmerking voor een federale belastingkorting van 1.875 dollar. Wie vanaf 1 januari zijn wagen in ontvangst neemt, kan geen aanspraak meer maken op die korting en dus deed Tesla er alles aan om nog in 2019 te leveren.

De autobouwer betaalde bijvoorbeeld het vliegticket van een journalist zodat hij nog op tijd zijn auto kon ophalen. Op oudejaarsavond kwamen klanten tot in de late uurtjes auto’s ophalen aan de fabriek in Fremont.

12.000 Model 3 In december werden in Nederland meer dan 12.000 Model 3-wagens afgeleverd, ruim het dubbele van de vorige recordmaand.

Ook in Nederland, dat uitgroeide tot een van de belangrijke markten voor Tesla, was er een gelijkaardige eindejaarspiek. In december werden er volgens de gespecialiseerde website Kentekenradar meer dan 12.000 Model 3-wagens afgeleverd, ruim het dubbele van de vorige recordmaand in september.

Op 1 januari is in Nederland de zogenaamde fiscale bijtelling opgetrokken van 4 naar 8 procent. Het maakte dat consumenten nog snelden wilden profiteren van het gunstigere regime.

Strubbelingen