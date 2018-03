Superdividend verhult zwakke winstgroei bij D'Ieteren

De Brusselse familiegroep D’Ieteren beloont zijn aandeelhouders met een gul dividend na de gedeeltelijke verkoop van Carglass. Maar de winstcijfers van Belron en Moleskine vallen tegen.

D’Ieteren pakte woensdag bij de voorstelling van de jaarresultaten uit met goed nieuws voor zijn aandeelhouders. Ze krijgen naast een 'gewoon' dividend van 0,95 euro per aandeel ook een bijzonder dividend van 2,85 euro per aandeel. Voor dat dubbele dividend trekt D’Ieteren 208 miljoen euro uit.

Het dividend is een gevolg van de gedeeltelijke verkoop van de beglazingstak Belron, bekend van Carglass. Het Amerikaanse investeringsfonds CD&R betaalde D'Ieteren 620 miljoen euro voor 40 procent van Belron.

D'Ieteren kende zichzelf daarbovenop een extra dividend uit Belron van 450 miljoen euro toe. 'We wilden de aandeelhouders laten meegenieten van deze uitzonderlijke opportuniteit', zei CEO Axel Miller.

Work to do

Maar dat superdividend kan de zwakkere resultaten bij de verschillende afdelingen van het bedrijf niet verhullen. D'Ieteren zag zijn omzet met 7,3 procent stijgen tot 6,941 miljard euro, maar het courante bedrijfsresultaat steeg met amper 2,6 procent tot 247,9 miljoen euro. Dat courante resultaat houdt geen rekeningen met afboekingen.

De zwakke winstgroei is vooral te wijten aan Belron. Hoewel de omzet daar met 5,5 procent steeg, ging het bedrijfsresultaat bijna 10 procent achteruit tot 135 miljoen euro. De daling heeft een dubbele oorzaak. Eén: de extra schulden die D'Ieteren op de balans van Belron laadde, om de 450 miljoen aan de moederholding uit te keren. Die vertaalden zich logischerwijs in extra financiële lasten. Maar ook de tegenvallende resultaten in België, Nederland en Italië spelen een rol.

Belron had ook extra geld nodig voor een bonusprogramma voor het management en voor de uitbreiding van zijn dienstverlening, naar onder meer reparaties in huizen. ‘Work to be done’, gaf CEO Axel Miller toe.

Ook Moleskine blijft een zorgenkind. De Italiaanse schriftjesmaker presteert al sinds de verrassende overname in 2016 ondermaats. Moleskine zag zijn omzet 6,7 procent stijgen tegenover het volledige jaar 2016, maar de operationele winst daalde over het hele jaar bekeken meer dan de helft tot 15,2 miljoen euro. 'Voor Moleskine was 2017 een overgangsjaar', klinkt het.

Opvallend is dat de verkoop van Moleskine via de eigen webshop 3,7 procent achteruit gaat, ondanks de wereldwijde boom van de e-commerce. D’Ieteren wijt dat aan enkele IT-aanpassingen, die de trafiek op de website van Moleskine enkele maanden temperden. Maar de online verkoop via partners zoals Amazon loopt wel goed, klonk het bij D’Ieteren.

Slechte sex

D’Ieteren Auto deed het wel uitstekend. De invoerder van de Volkswagen-merken zag zijn omzet 6 procent stijgen. Het aangepaste operationeel resultaat steeg met 16,6 procent tot bijna 100 miljoen euro.

Dit jaar belooft minder goed te worden voor de importtak. Aangezien de Belgische automarkt dit jaar vermoedelijk na enkele topjaren licht zal dalen, verwacht D'Ieteren voor zijn importtak enkel een 'licht stijgende' winst.

We kennen Volkswagen al 70 jaar en dus goed. De seks is wel niet altijd… Axel Miller CEO D'Ieteren

Over de toekomst van de samenwerking met de Duitse autobouwer Volkswagen maakt Miller zich geen zorgen. ‘Dit jaar vieren we ons 70-jarig huwelijk’, zei Miller. ‘We kennen elkaar dus goed. De seks is niet altijd…’, waarop de andere directieleden Miller glimlachend tot stoppen aanmaanden.

Vergelijkbaar aangepast

Belangrijk is dat de opbrengst van de verkoop van het belang in Belron pas vanaf 1 februari 2018 wordt meegenomen. Maar D'Ieteren berekende een 'vergelijkbare aangepaste' winst voor belastingen' over 2017, waarin ook vorig jaar 40 procent van de winstbijdrage 'weggegomd' werd. Daardoor komt de vergelijkingsbasis niet op de eigenlijke 247,9 miljoen te liggen, maar op 195,9 miljoen.

Op basis daarvan voorspelt Miller een groei van '5 à 10 procent', tot 205 à 215 miljoen euro. Maar eigenlijk is dat dus een daling met zo'n 15 procent tegenover 2017, om de evidente reden dat aandeelhouders het grootste deel van 2018 niet langer recht hebben op 40 procent van de Belron-winst.

Belles affaires

Wat D’Ieteren met die oorlogskas wil aanvangen, werd ook op een persconferentie woensdag niet duidelijk. Na de verkoop van een deel van Belron zit D’Ieteren op een berg cash van meer dan 1,2 miljard euro.