Tesla-baas Musk geeft critici dansend lik op stuk

De elektrische autobouwer Tesla is meer dan 80 miljard dollar waard, boekt meer winst dan verwacht en verkoopt meer auto's dan ooit. Een zoete wraak voor zijn excentrieke CEO Elon Musk.

Elon Musk haalde dinsdag in Sjanghai stripteaseachtige danspasjes uit de kast.

Elon Musk had in Sjanghai een dansje in petto.

De excentrieke CEO van Tesla reisde naar zijn eerste autofabriek buiten de VS om de eerste exemplaren van Tesla’s betaalbare Model 3 ‘made in China’ uit te leveren. De gloednieuwe fabriek, die 2 miljard dollar kostte, slaagde erin in een recordtijd van 357 dagen zijn eerste elektrische Tesla te produceren.

De Chinese uitlevering was niet de enige reden tot feest voor Musk. De beurskoers van Tesla schiet door het dak. Enkele dagen geleden brak het bedrijf voor het eerst de kaap van 80 miljard dollar marktkapitalisatie. Tesla is nu zo dubbel zoveel waard als de gevestigde Amerikaanse autobouwer Ford. Enkel het Japanse Toyota en het Duitse VW zijn groter.

Productiehel

Die recordcijfers waren tot voor kort amper denkbaar. Tesla kwam de voorbije jaren om de haverklap negatief in het nieuws. Het bedrijf haalde zijn productiedoelstellingen niet door problemen in zijn fabrieken (een productiehel, dixit Musk), de verkoop viel tegen en Musk haalde met allerlei relletjes de pers.

Vandaag is de situatie helemaal gedraaid, stipt Financial Times aan. Tesla verkoopt meer elektrische auto’s dan gelijk welk ander merk. Model 3 is veruit het populairste e-model ter wereld. De komst van de eerste betaalbare Tesla deed ook de Belgische verkoop boomen. Tesla zag zijn verkoop vorig jaar met 320 procent groeien tot 3.690 verkochte wagens.

De beursanalisten weet Musk evengoed te verrassen. In het vierde kwartaal kon het bedrijf 112.000 wagens afleveren door de nakende subsidiestop van elektrische auto's. Over heel 2019 leverde Tesla 367.500 wagens af, de helft meer dan in 2018. Tesla sprong daarmee over de 360.000 wagens die het als minimale doelstelling naar voren had geschoven en versloeg ook de verwachtingen van analisten.

Winst

Ook financieel klaart de toekomst op. Eind oktober pakte Musk uit met onverwachte goede cijfers. Tesla boekte in het derde kwartaal een nettowinst van 143 miljoen dollar (129 miljoen euro) dankzij fors verlaagde productiekosten.

Intussen is Tesla zijn productieapparaat fors aan het uitbreiden. Door de gloednieuwe megafabriek in de buurt van Sjanghai wil Musk voet aan de grond krijgen in de grootste automarkt ter wereld. Op die manier omzeilt hij in een ruk de importtarieven op Amerikaanse auto’s.