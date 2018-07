Tesla behaalt productiedoelen

'We zijn nu een echte autoproducent', jubelde Tesla-CEO Elon Musk nadat de elektrische wagenfabrikant zondag zijn zelfopgelegde productiedoelen haalde.

Hoeveel exemplaren van de 'goedkopere' Tesla-variant Model 3 kon het bedrijf per week produceren? Die vraag is een klassieker aan het eind van elk kwartaal.

Deze keer kwam er goed nieuws uit de fabriek van Tesla in Fremont, California. Het bedrijf wist in de laatste week van het kwartaal 7.000 auto's te produceren, waarvan 5.000 exemplaren van het Model 3. Met die laatste probeert Tesla te bewijzen dat het de elektrische wagen naar een breed publiek kan loodsen.

7.000 Aantal auto's Tesla wist in de laatste week van het tweede kwartaal 7.000 auto's te produceren.

Tesla, het bedrijf van serieel ondernemer Elon Musk, weet zo een zelf opgelegd deadline te halen. Het doel van 5.000 geproduceerde Model 3's werd al een aantal keer vooruitgeschoven, maar is nu dan toch behaald. Al hoort er de voetnoot bij dat Tesla, in het vizier van analisten en media, in de laatste week van een kwartaal steevast alles uit de kast haalt.

Daarop hint ook topman Elon Musk in een mail naar het personeel, waar zakenzender CNBC de hand op kon leggen. 'De mate van toewijding en creativiteit was ongelooflijk. Door pure wil of inventiviteit, vonden we nieuwe oplossingen die onmogelijk geacht werden.'