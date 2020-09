Tesla belooft auto van 25.000 dollar in 2023

Aandeel onderuit

In Azië kregen grote batterijleveranciers zoals Panasonic, LG Chem en CATL klappen op de beurs na de agressieve plannen van Tesla. Musk maakte bovendien ook duidelijk een groter deel van de productie in eigen huis wil afhandelen. De productie van de nieuwe accu's is op kleine schaal al gestart, in een fabriek in Nevada. Tegen eind volgend jaar moet er een nieuwe fabriek komen in de buurt van Tesla's fabriek in Fremont (Californië).