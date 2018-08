Tesla bevestigt gesprekken over beursexit

CEO Elon Musk voerde vorige week al gesprekken met de raad van bestuur over de mogelijkheid om de autobouwer van de beurs te halen.

Een kort persbericht dat woensdag voor de opening van Wall Street verstuurd is, bevestigt dat het Musk menens is met de plannen die hij dinsdag via Twitter lanceerde. ‘In de raad van bestuur is gepraat over de vraag of een beursexit de langetermijnbelangen van Tesla kan dienen en hoe de financiering ervan kan gebeuren.'

Er blijken vorige week meerdere gesprekken te zijn geweest. De raad van bestuur zal alles evalueren, besluit het persbericht.

Dinsdag had Musk met een welgemikte tweet het nieuws in de markt gezet. Hij had het over een bod van 420 dollar per aandeel. In daaropvolgende tweets en een e-mail aan de werknemers van de elektrische autobouwer kwamen meer details over een eventuele beursexit.

Musk beweerde dat hij 'in elk scenario' het welvaren van de huidige aandeelhouders voor ogen houdt. De bedoeling is niet dat één partij aan meer dan de helft van alle Tesla-aandelen komt. Musk 'hoopt' dat alle aandeelhouders aan boord blijven via een speciaal opgericht fonds als de aandelen niet langer publiek verhandelbaar zijn. Zelf zou de CEO - die een vijfde van zijn bedrijf in handen heeft - in geen geval stukken verkopen.

Na de tweets werd de notering een tijd opgeschort, uiteindelijk sloot het aandeel dinsdag 11 procent hoger. Woensdag opende Tesla - dat in 2010 naar de beurs trok tegen een koers van 19 dollar - 1,5 procent lager.

Grootste delisting ooit

Als de delisting doorgaat, wordt het de grootste operatie ooit voor een bedrijf dat de beurs verlaat. Een niet-beursgenoteerd bedrijf is onderworpen aan minder regelgeving op het vlak van transparantie, zoals de bekendmaking van kwartaalresultaten en de vergoedingen van zijn leidinggevenden.