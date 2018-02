Tesla boekt grootste kwartaalverlies ooit

De Amerikaanse producent van elektrische auto's Tesla boekte in het vierde kwartaal zijn grootste verlies ooit.

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s Tesla boekte in het vierde kwartaal dat eindigde op 31 december 2017 een nettoverlies van 675 miljoen dollar. Dat komt overeen met 4,01 dollar per aandeel. Dat is het grootste kwartaalverlies ooit.

Zonder buitengewone elementen bedroeg het verlies 3,04 dollar per aandeel. Dat is minder dan analisten hadden vooropgesteld. Zij hielden rekening met een verlies van 3,12 dollar per aandeel. Een jaar eerder bedroeg het verlies van Tesla 121 miljoen dollar of 78 dollarcent per aandeel.

De inkomsten van Tesla stegen van 2,28 naar 3,2 miljard dollar.

Topman Elon Musk blijft wel bij zijn voornemen om tegen het eind van het eerste kwartaal circa 2.500 Tesla’s van het Model 3 per week te bouwen. Dat model is cruciaal om van Tesla een winstgevend bedrijf te maken. Tegen het einde van het tweede kwartaal mikt Musk op 5.000 Tesla's per week.