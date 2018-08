Tesla boekt meer verlies en meer omzet

Tesla boekte in het tweede kwartaal meer omzet maar ook meer verlies. De vrije kasstroom was minder negatief.

De Amerikaanse autobouwer Tesla, eigendom van Elon Musk, boekte in het tweede kwartaal een recordomzet van 4 miljard dollar. Dat is beduidend meer dan de 2,79 miljard dollar in de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook het verlies kwam uit op een record en steeg van 336,4 miljoen dollar vorig jaar naar 717 miljoen dollar dit jaar.

De vrije kasstroom, die meer zegt over de financiƫle gezondheid van het bedrijf, verbeterde maar bleef nog altijd 739 miljoen dollar in het rood. In het eerste kwartaal was die nog 1 miljard dollar negatief. Het aandeel steeg in de nabeurshandel met 5 procent tot 316,45 dollar.