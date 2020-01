Tesla boekt meer winst dan verwacht

Stijgende koers

In de nabeurshandel steeg het aandeel meteen 6 procent. Op de beurs maakt Tesla al een tijdje een opwaartse rit. Sinds midden oktober steeg het aandeel 122 procent. Het aandeel zat in de lift omdat Tesla voor het derde kwartaal verrassend winst maakte .

Tesla overhandigde in de laatste drie maanden van 2019 112.095 voertuigen aan hun nieuwe eigenaar. Dat is een kwartaalrecord. In heel 2020 wil Tesla 500.000 auto's afleveren.

In de marge kondigt Tesla aan dat het zich voorbereidt op de productie van de nieuwe compacte SUV Model Y. Die wordt gebouwd in Californië, maar ook in een fabriek die de autobouwer in Duitsland zal neerpoten.