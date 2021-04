Tesla boekt recordwinst

Tesla boekt recordresultaten ondanks meerdere 'uitdagingen'. Daarnaast weet het bedrijf bijna winst te boeken op de productie van elektrische auto's zelf.

De elektrische autobouwer Tesla kwam maandag nabeurs met cijfers. De winst per aandeel komt uit op 0,93 dollar, een recordwinst en hoger dan de analistenverwachting van 0,79 dollar. De omzet landde op 9 miljard dollar, lager dan de 10,24 miljard waarop analisten hadden gerekend. De vrije kasstroom kwam uit op 293 miljoen dollar, een stuk minder dan de 1,87 miljard van het vierde kwartaal.

Ook de nettowinst op basis van de Amerikaanse boekhoudnormen (GAAP) kwam relatief hoog uit op 438 miljoen dollar, een recordwinst. Dat bedrag is lager dan de 518 miljoen die het bedrijf uit de zogenaamde 'regulatory credits' (belastingvoordelen die Tesla slijt aan rivalen die minder ver staan met elektrische auto's) haalde.

Die credits zijn een relatief klein deel van de omzet, maar pure winst. De enige reden waarom Tesla in het eerste kwartaal een nettowinst draaide is door deze credits en niet door het verkopen van elektrische auto's zelf. Maar het verschil tussen de GAAP-winst en de 'regulatory credits' slinkt wel, waarmee de productie van elektrische auto's op zichzelf dus bijna winstgevend is.

Recordleveringen

'In het eerste kwartaal behaalden we de hoogste autoproductie en autoleveringen ooit', zegt de autogroep. 'Ondanks meerdere uitdagingen zoals seizoenseffecten, instabiliteit in de aanvoerketen en de transitie naar de nieuwe Model S en Model X.'

Het bedrijf kon ook een betere brutomarge behalen van 26,5 procent (zelfde periode vorig jaar: 25,5 procent). 'Onze brutomarge op auto's steeg hoewel de gemiddelde verkoopprijs per voertuig daalde (met 13 procent, red), omdat onze kosten sneller zakten. Dat omlaag brengen van de kosten is een onderdeel van onze missie. Toen we in 2017 begonnen met de Model 3 bedroegen de gemiddelde kosten per auto 84.000 dollar. Door de lancering van nieuwe producten en dankzij de bouw van nieuwe fabrieken zijn de gemiddelde kosten gedaald tot onder 38.000 dollar per auto.'

Bitcoins verkocht