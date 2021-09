Tesla-concurrent Polestar gaat naar beurs

Polestar gaat naar de beurs via een fusie met de spac Gores Guggenheim, die dit voorjaar 800 miljoen euro ophaalde. Geen traditionele beursgang dus, maar een samensmelting met een blancochequebedrijf. De deal waardeert het bedrijf op 20 miljard dollar, meldt Polestar in een verklaring.

Nieuwe modellen

Polestar werd in 2017 gelanceerd als de sportieve elektrische luxedochter van Volvo en de Chinese autogroep Geely. Het bedrijf heeft wereldwijd zo'n honderd dealerlocaties, waarvan vijf in België. Wereldwijd verkocht de autobouwer vorig jaar 10.000 auto's. Dat cijfer moet de komende jaren flink omhoog door de lancering van nieuwe modellen.

Zo wordt gewerkt aan de Polestar Precept en de Polestar 3, een nieuw SUV-model. Dat laatste zou geproduceerd worden in een fabriek in de Verenigde Staten in plaats van in de Chinese fabriek. Dat om hoge importtaksen te ontwijken. Tegen 2025 verwacht de autobouwer wereldwijd 290.000 auto's per jaar te verkopen.