Tesla-concurrent Polestar opent vier winkels in België

Volvo-dochter Polestar wil vanaf volgend jaar elektrische auto's verkopen in vier Belgische winkels. Productie in Gent zit er echter niet in.

Polestar, het nieuwe merk waarmee de Zweedse autobouwer Volvo Tesla wil aanvallen, landt binnenkort in België. Het elektrische sportmerk wil vanaf midden 2020 vier verkooppunten openen in Brussel, Antwerpen, Gent en Luik. Dat bevestigt Jonathan Goodman, de operationeel directeur van Polestar, aan De Tijd.

155.000 euro Prijs Met een verkoopprijs van 155.000 euro is de Polestar 1 aan de prijzige kant.

Eind dit jaar brengt Polestar, dat zich voorlopig tot China beperkt, zijn eerste model uit in Europa. Polestar maakt maar 500 van die modellen per jaar. Vreemd genoeg gaat het om een plug-inhybride, en dus geen volledige elektrische wagen. Met een verkoopprijs van 155.000 euro is de Polestar 1 aan de prijzige kant. Toch zijn in België al 16 exemplaren verkocht.

Het tweede model, dat in mei 2020 in België gelanceerd wordt, moet de concurrentie met het 'betaalbare' Model 3 van Tesla aangaan. De Polestar 2 zal bij de lancering 60.000 euro kosten, al moet die prijs op termijn dalen tot 40.000 euro. Daarmee zit de Polestar 2 nipt boven de instapprijs van 35.000 euro die Tesla voor zijn Model 3 beloofd (maar nog altijd niet bereikt).

Space

Polestar mikt net als Tesla op een hip publiek van 'early adopters'. Klanten kunnen de auto alleen online kopen. De nieuwe verkooppunten, Polestar Space, worden kleine boetiekwinkels van amper 250 vierkante meter in het centrum van de stad waar testritten met de auto's kunnen gemaakt worden. 'De enorme dealerships buiten de stad zijn intimiderend voor veel klanten', zegt Goodman. 'Mensen willen iets intiemer.'

Het nieuwe merk heeft vier Volvo-dealers aangeduid die de winkels zullen uitbaten: Sterckx-De Smet in Brussel, ACG in Gent, Alcopa-dochter Fidenco in Antwerpen en Nordicar in Luik.

Volvo Gent

Polestar, een joint venture tussen Volvo en zijn Chinese moederbedrijf Geely, laat zijn auto's bouwen in de Volvo-fabriek in het Chinese Chengdu. De operaties werden er opgestart door de Belg Benoit Demeunynck.

Als de elektrische markt in Europa explodeert, kan er potentieel zijn voor de Gentse fabriek. Jonathan Goodman Operationeel directeur Polestar

Op termijn komt ook de Gentse fabriek van Volvo in aanmerking voor de productie van de Polestar. De Oost-Vlaamse fabriek kreeg eerder al de productie toegewezen van Lynk & co, de Chinese elektrische auto van Volvo-moeder Geely. Maar door de moeilijke economische omstandigheden verloor Gent die opdracht.

De Polestar 2 wordt wel gebouwd op het onderstel van de compacte SUV XC40, die in Gent wordt gemaakt. De Oost-Vlaamse fabriek is gespecialiseerd in het kleine CMA-platform van Volvo.