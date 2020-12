Tesla dikt rekening met 5 miljard dollar aan

Tesla kan dankzij een nieuwe kapitaalronde zijn investeringen in nieuwe fabrieken, zoals in Berlijn, versnellen

Tesla heeft van de fors gezwollen beurskoers gebruikgemaakt om 5 miljard dollar aan vers kapitaal op te halen.

Voor de derde maal in amper tien maanden heeft de Amerikaanse fabrikant van elektrische wagens zijn rekening weer aangevuld. Via de verkoop van aandelen werd 5 miljard dollar opgehaald. In september had Tesla al eenzelfde bedrag bijgetankt, en in februari was al 2 miljard dollar opgehaald. De nieuwe kapitaaloperatie komt er niet uit pure noodzaak. Want eind september had Tesla nog 14,5 miljard dollar aan cash en liquide middelen op zijn balans staan.

De timing van de kapitaaloperatie is op zich uitstekend. De voorbije 30 dagen is het aandeel dankzij de nakende intrede in de S&P500-index opgeveerd van 420 naar 640 dollar, een sprong van ruim 52 procent. Op 21 december wordt Tesla opgenomen in de wereldvermaarde index, en daardoor zijn fondsenbeheerders verplicht om het aandeel in te kopen.

Bovendien slaagt Tesla er steeds beter in de gedane beloftes qua productie in te lossen en ook de resultaten verbeteren. Al vijf kwartalen op rij kan Tesla uitpakken met winstcijfers. Dat heeft het aandeel mee een enorme boost gegeven. Sinds begin dit jaar is het al een slordige 670 procent in waarde gestegen.

Investeringen versneld

Dankzij het verse kapitaal heeft de producent van elektrische wagens zijn investeringen in fabrieken en materiaal dit jaar versneld. De investeringen bedragen meer dan het dubbele dan gepland was. De komende twee jaar wil Tesla elk jaar 4,5 tot 6 miljard dollar per jaar uitgeven aan investeringen.

Tesla is momenteel bezig met de bouw van twee nieuwe fabrieken, één in Austin (Texas) en de andere in Berlijn, waar de eerste Europese productievestiging komt. Daarnaast breidt Tesla zijn Californische fabriek in Fremont en zijn Chinese in Shanghai verder uit.

Rechter ligt dwars

De bouw van de Duitse fabriek in in Grünheide, vlakbij Berlijn, verloopt wel met de nodige problemen. Een rechtbank in Frankfurt aan de Oder heeft Tesla maandagavond bevolen om te stoppen met het vellen van bomen op het terrein waar de fabriek 'Giga Berlin' moet komen. De rechtbank nam de beslissing na een dringende klacht van milieuorganisaties NABU en Grüne Liga. Daardoor wordt de goedkeuring om 82,9 hectare bos te vellen teruggeschroefd.