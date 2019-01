Tesla gaat eigen wagens subsidiëren

De aankondiging dat de prijzen van de Model S, Model X en Model 3 met 2.000 dollar dalen en tegenvallende leveringscijfers hebben Tesla woensdag een pandoering opgeleverd. Het aandeel ging voorbeurs al tot 9 procent lager en trok die lijn ook in de daghandel door.

De autofabrikant verlaagt de prijs van zijn wagens met 2.000 dollar omdat de overheidssubsidie voor elektrische wagens wegvalt. De subsidie halveert vanaf januari van 7.500 naar 3.750 dollar en dooft later dit jaar helemaal uit. Topman Elon Musk haalde eind vorig jaar alles uit de kast om nog snel zoveel mogelijk wagens te verkopen.

Alle vorige jaren samen

Beleggers straften Tesla ook af omdat het in het vierde kwartaal minder Model 3-sedans dan verwacht afleverde. Het ging om 63.150 stuks, terwijl analisten er zeker 63.700 hadden verwacht. De markt volgt de evoluties rond dat betaalbare model van Tesla met argusogen, omdat het succes van de Model 3 als cruciaal voor het bedrijf wordt beschouwd.

Het aantal auto's dat Tesla in heel 2018 afleverde, kwam op ruim 245.000 uit, bijna evenveel als alle voorgaande jaren samen. Met 99.394 modellen van de duurdere Model S en Model X haalde het bedrijf van de flamboyante topman Elon Musk net het doel van 100.000 leveringen niet.

Ook qua productie bleef het bedrijf onder de verwachtingen. Tesla produceerde in het vierde kwartaal 86.555 auto's, waarvan 61.394 van de Model 3. Dat is een stijging tegenover de 53.239 Model 3's van het derde kwartaal, maar niet waar Wall Street op hoopte.

Productiehel

Het nieuws komt na een tumultueus jaar voor Tesla en zijn oprichter Musk. De schatrijke ondernemer moest zichzelf vervangen als bestuursvoorzitter en kreeg een onderzoek van de Amerikaanse beurswaakhond SEC op zijn dak nadat hij in een tweet aangekondigd had dat hij Tesla van de beurs zou halen, 'funding secured'. Daar bleek niets van aan. Musk leek wel vaker de pedalen kwijt. Hij kreeg ook een storm van kritiek over zich heen omdat hij een Britse duiker die Thaise voetballertjes wou redden 'een pedofiel' noemde en hij een joint rookte tijdens een live interview.