Tesla geeft voor 2 miljard dollar nieuwe aandelen uit

De bouwer van elektrische wagens Tesla profiteert van zijn recente koersexplosie om tegen een recordprijs vers kapitaal op te halen. Topman Elon Musk tekent voor 10 miljoen dollar in.

Tesla gaat 2 miljard dollar ophalen via de uitgifte van nieuwe aandelen op de beurs van New York. Bij een grote vraag kan de uitgifte met 300 miljoen dollar verhoogd worden via een overtoewijzingsoptie, waardoor het totale opgehaalde bedrag kan oplopen tot 2,3 miljard dollar.