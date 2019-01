Tesla gooit 7 procent personeel buiten

De kostenbesparing moet het prijskaartje van het instapmodel van het Model 3 naar beneden halen.

In een nota aan het personeel deed Elon Musk, CEO van de elektrische wagenfabrikant Tesla , de kostenbesparing uit de doeken. De Amerikaanse zakenkrant The Wall Street Journal kon de nota inkijken. Tesla telde in 2018 zo'n 45.000 werknemers, wat het saldo van de ontslagronde op zowat 3.000 werknemers brengt.

Musk koppelt de kostenbesparing aan de nood om de standaardversie van het Model 3 goedkoper op de markt te brengen. 'De besparing gaat samen met het verhogen en verbeteren van het productieritme van het Model 3', is te lezen. Alleen door hogere volumes te draaien is een Model 3 tegen 35.000 dollar realistisch. 'Zo kunnen we de schaalvoordelen behalen die nodig zijn om het standaardmodel te verkopen voor 35.000 dollar en toch levensvatbaar te blijven.'

Belastingkrediet

Tesla beloofde altijd al om het Model 3 tegen 35.000 dollar in de markt te zetten, maar is daar tot nog toe niet in geslaagd. De goedkoopste versie van het Model 3 klokt nu af op 44.000 dollar. Hoe meer de prijs zakt, hoe meer Tesla er kan verkopen, hoe levensvatbaarder het idee van Musk om een elektrische wagen voor de massa in de markt te zetten.

Voor Tesla is het dit jaar bovendien meer dan ooit cruciaal om de prijs van zijn voertuigen naar beneden proberen te halen. In de Verenigde Staten gaan de belastingkredieten voor elektrische wagens er dit jaar gefaseerd tussenuit. Vorig jaar kon een Amerikaan een beroep doen op een belastingkrediet van 7.500 dollar.