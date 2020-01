Tesla groter op de beurs dan Volkswagen

Tesla mag een dubbele mijlpaal bijschrijven: Wall Street waardeert de pionier in elektrische auto’s voor het eerst op 100 miljard dollar en in euro is Tesla voor het eerst meer waard dan Volkswagen.

Om CEO van de waardevolste autobouwer te worden heeft oprichter Elon Musk nog wat te gaan: het Japanse Toyota is omgerekend 220 miljard dollar waard. De ambitie heeft Musk wel: volgens een begin 2018 onderhandeld verloningspakket zal Musk 55 miljard dollar in aandelen Tesla ontvangen als hij erin slaagt de beurswaarde tot 650 miljard op te krikken.

Het strijdtoneel: Oost-Duitsland. In Brandenburg komt de Europese Tesla-fabriek. In het Saksische Zwickau - waar ooit Trabants van de band kachelden - hoopt VW tegen 2021 jaarlijks honderdduizenden elektrische ID.3’s te produceren. De ID.3 moet VW helpen Tesla te onttronen als dé referentie in e-auto’s. De verwachte lancering is deze zomer, al worstelt VW volgens de autopers met softwareproblemen. Best ironisch voor een bedrijf dat iets te bedreven bleek in sjoemelsoftware.