Tesla haalt Toyota in als waardevolste automerk

De Amerikaanse pionier in elektrische auto's ziet zijn beurswaarde over de 207 miljard dollar wippen. Tesla overklast zo het Japanse Toyota als meest waardevolle autobouwer.

Begin dit jaar had Tesla al de Duitse gigant Volkswagen ingehaald in beurswaarde. Maar met een koerssprong van bijna 5 procent op Wall Street overklast de autobouwer van CEO Elon Musk nu ook Toyota, dat op net geen 202 miljard dollar wordt gewaardeerd.

Uitgerekend deze week viert Tesla de tiende verjaardag van zijn beursgang. Het aandeel van de autobouwer legde geen makkelijk parcours af op de beurs, al is de groep het voorbije jaar aan een steile opmars bezig: de beurswaarde van de autobouwer ging in twaalf maanden maal vijf.

Kleinere productie

Tesla werkt op een veel kleinere schaal dan Toyota. In het eerste kwartaal produceerde de Amerikaanse groep 103.000 wagens. Dat is 4 procent van de 2,4 miljoen wagens die de Japanse concurrent in die periode maakte.