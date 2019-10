Tesla haalt symbolische 100.000-grens niet

Ondanks zijn beste kwartaal ooit qua leveringen blijft de elektrische wagenbouwer onder de zelf gecreëerde verwachtingen.

Tesla pakte woensdag in zijn langverwachte leveringscijfers voor het derde kwartaal uit met een record. Met 97.000 geleverde exemplaren zette de Amerikaanse bouwer van elektrische wagens zijn beste kwartaal ooit neer. Eerder al had Tesla met 95.000 geleverde auto's in het vorige kwartaal ook al een record opgetekend.

Dat het aandeel ondanks het goeie nieuws van woensdag toch zakte, heeft dan weer alles te maken met de hooggespannen verwachtingen die topman Elon Musk zelf had gecreëerd.

Hij had in aanloop naar de leveringsresultaten laten verstaan dat Tesla de symbolische grens van 100.000 geleverde auto's zou overschrijden. In een mail aan zijn personeel had hij het vorige week volgens de Amerikaanse televisiezender CNN over 'een spannende mijlpaal'. Die email zorgde ook voor animo op de markten, maar beleggers reageerden ontgoocheld nu blijkt dat die belofte niet werd ingelost.

'Slag voor geloofwaardigheid'

'Dit is een slag voor de geloofwaardigheid', reageert Gene Munster, managing partner van het investeringsfonds Loup Ventures bij het persagentschap Bloomberg. 'Het is een schoolvoorbeeld van Elon die niet gedisciplineerd is en moeilijkheden heeft om met verwachtingen om te gaan.'