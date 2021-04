Tesla haalt winst uit alles behalve auto's

Met een kwartaalwinst van 438 miljoen dollar zette het Californische bedrijf Tesla een stevig kwartaal neer. De winst kwam vooral uit de handel in bitcoins en de verkoop van uitstootrechten.

Met een marktkapitalisatie van 685 miljard dollar weegt Tesla zwaarder dan alle Europese autobouwers samen. Het bedrijf van Elon Musk, dat de elektrische auto op de kaart zette, telt een grote schare fans die geloven dat het bedrijf de Apple of de Google van de mobiliteit wordt. Maar voorlopig zijn oplaadbare auto's nog geen winstmotor.

De essentie Tesla boekt een nettokwartaalwinst van 438 miljoen dollar, een nieuw record.

De winst is te danken aan de verkoop van uitstootrechten (518 miljoen dollar) en bitcoins (101 miljoen dollar).

Het bedrijf verwacht dat de interesse van consumenten in elektrische wagens toeneemt.

Zoals gewoonlijk haalt Tesla, dat ook zonnepanelen en thuisbatterijen produceert, veel inkomsten uit de verkoop van 'regulatory credits', zeg maar de groenestroomcertificaten van de autosector. Autobouwers die bepaalde milieunormen niet halen moeten credits kopen van bedrijven die dat wel doen. Bij Tesla leverde dat 518 miljoen dollar op, meer dan de nettowinst van 438 miljoen dollar in het eerste kwartaal.

Bitcoin

Musk, een fervente cryptobeliever, bouwde met zijn bitcoinbeleggingen een nieuwe winstpijler voor Tesla. Amper enkele maanden geleden tekende Tesla voor een forse koersklim van de bitcoin door de melding dat het bedrijf ruim 1,5 miljard dollar in de cryptomunt had belegd. De verkoop van 10 procent van die bitcoinportefeuille leverde enkele weken later een meerwaarde van 101 miljoen dollar op.

Met die niet-auto-inkomsten kon Tesla de verwachtingen van de analisten kloppen en een nieuw kwartaalrecord neerzetten. Het is al het zevende kwartaal op rij dat de autobouwer uit de rode cijfers kan blijven. De aangepaste winst, waar een bonus van 299 miljoen dollar voor oprichter Musk is uitgefilterd, steeg voor het eerst tot boven 1 miljard dollar. Tegelijk kon Tesla de productiekosten verlagen en de brutomarge van de autodivisie opkrikken.

Haal de uitstootrechten, de bitcoin en de lagere belastingen eruit en het is een grote teleurstelling. Craig Irwin Analist Roth Capital Partners

Toch reageerde het aandeel met een koersval. Het is allemaal goed en zoals verwacht, maar zonder veel nieuws, concludeert analist Gene Munster (Loup Ventures). Zijn collega Craig Irwin (Roth Capital Partners) wijst op de sterke invloed van de verkoop van uitstootrechten, bitcoins en lagere belastingen. ‘Haal die eruit en het was een grote teleurstelling’, zegt Irwin.

Computer op wielen

Toch heeft Tesla enkele opmerkelijke cijfers neergezet met zijn autoverkoop. Dankzij een sterke vraag uit China steeg de omzet met 74 procent naar 10,39 miljard dollar en kon Tesla 185.000 wagens leveren, meer dan een verdubbeling tegenover vorig jaar. Dat is op zich een goede prestatie op een moment dat de autosector onder druk staat door leveringsproblemen met chips. Zeker voor Tesla, dat vaak een computer op wielen wordt genoemd. ‘Dat is een enorm probleem’, zei Musk, die verwacht dat de chiptekorten ook in het tweede en derde kwartaal gevolgen zullen hebben.

Tesla gaf geen concrete productiedoelen voor dit jaar, maar handhaaft een langetermijngroei van jaarlijks 50 procent. Dat zou voor dit jaar zowat 750.000 wagens betekenen. Tesla hoopt de nieuwe Gigafactories in Berlijn en Texas dit jaar te kunnen opstarten.