Tesla heeft eindelijk de juiste versnelling gevonden

Met een mooi kwartaalrapport slaat Tesla de bladzijde van zware verliezen en opstartproblemen om. De gestegen beurskoers toont aan dat de markt de bouwer van elektrische auto’s ziet als een toekomstige marktleider.

Meer dan 10 procent koerste het aandeel Tesla gisteren hoger na straffe kwartaalcijfers. De Amerikaanse pionier in elektrische wagens zag zijn beurswaarde in een jaar tijd meer dan verdubbelen tot 116 miljard dollar (105 miljard euro). In de sector is enkel het Japanse Toyota nog groter. Tesla lijkt de sprong te kunnen maken van geldverslindende hype naar een echte blijver in de autosector. In de kwartaalcijfers staan weinig argumenten die disbelievers kunnen gebruiken om de prestaties van Tesla en de excentrieke CEO Elon Musk weg te lachen.

1. Winst

Hoe vernieuwend Tesla ook mag zijn en hoeveel diehard fans Musk ook heeft, uiteindelijk telt na verloop van tijd maar één ding: winst maken. Na twee kwartalen met een positieve nettowinst in 2018 volgden twee dieprode kwartalen en leek het bedrijf weer te zwalpen. Maar met een nettowinst in de tweede jaarhelft van 2019 toont Musk aan dat de positieve cijfers geen accident de parcours zijn.

Toch is Tesla nog niet uit de rode cijfers. Over heel 2019 slikt de autoproducent een verlies van 862 miljoen dollar. Dat soms nog verlieskwartalen zullen volgen, is bijna een zekerheid. Tesla geeft toe dat de lancering van nieuwe modellen tijdelijk kan wegen op de winstcijfers. Maar de tijd dat Tesla enkel geld verbrandde, is voorbij. In het laatste kwartaal zette Tesla ook een positieve vrije kasstroom van 1,4 miljard dollar neer. De operationele marge kwam uit op bijna 5 procent.

2. Stijgende verkoopcijfers

In 2019 is de verkoop van Tesla gestaag gegroeid tot 367.500 wagens. Dat ligt aan de onderkant van de vork (360.000 tot 400.000 stuks) die het eerder gaf, maar het zijn er meer dan de twee voorgaande jaren samen. Dat Tesla iets meer dan 1.000 wagens per dag kon afleveren aan zijn klanten is vooral te danken aan het succes van de sedan Model 3. Daarmee kan Musk berichten ontkrachten dat de Tesla-hype stilaan over is.

Om de aandacht voor het merk levendig te houden, wordt ook het modellengamma uitgebreid. Na de modellen S, 3 en X is het de beurt aan Y, het nieuwste instapmodel van Tesla. De mini-SUV met een bereik van 505 kilometer zal in ons land minstens 63.000 euro kosten.

Daarnaast werkte Musk zich in de kijker door de onthulling van de onwerkelijk ogende Cybertruck, een auto die functies van een pick-up zou combineren met de snelheid van een sportwagen. De voorstelling liep gigantisch fout toen de ‘onbreekbare ruiten’ compleet barstten, maar Musk kon wel het nieuwe Tesla, dat ook bedrijfsvoertuigen zal maken, op de kaart zetten. Met een peperdure exclusieve roadster komt er ook een product aan waarop Tesla enorm hoge marges kan genereren.

3. Productie onder controle

Met de aankondiging van de bouw van een 5 miljard dollar kostende Gigafactory, het grootste gebouw ter wereld, wou Musk twee vliegen in één klap slaan. Zelf op grote schaal batterijen produceren om de prijs te drukken én die batterijen meteen inbouwen in een eigen assemblagelijn voor elektrische wagens.

Maar er zat lang veel zand in de motor van de fabriek die Musk in de woestijn van Nevada heeft neergepoot. De hypermoderne productielijn met veel robotten raakte maar niet af. Pijnlijk was dat Tesla in 2016 honderdduizenden reservaties had voor zijn Model 3, maar die pas jaren later op grote schaal kon leveren door opstartproblemen in de fabriek. In het laatste kwartaal van 2019 kon Tesla een record van bijna 105.000 wagens produceren, de eerste keer dat de symbolische grens van 100.000 is gesloopt. Dat zijn cijfers die overeenkomen met een serieuze klassieke assemblagefabriek zoals Ford Genk indertijd was.

De opstart van de Gigafactory in de Verenigde Staten heeft Tesla veel gekost, maar dat leergeld werpt nu vruchten af. Een gelijkaardige Gigafactory in Sjanghai lijkt meteen een schot in de roos. De eerste wagen rolde er al in december 2019 van de band, amper twaalf maanden nadat de schop in de grond was gegaan op het terrein. Musk kondigde eind vorig jaar ook de bouw aan van een Gigafactory in Duitsland, als thuisbasis van Porsche, BMW, Mercedes-Benz en Audi het hol van de leeuw. Dat toont aan dat de productieproblemen achter de rug zijn.