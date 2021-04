Tesla imponeert met sterke verkoopcijfers

De autoproducent, opgericht door Elon Musk, heeft tijdens de eerste drie maanden van het jaar bijna 185.000 auto’s geleverd aan klanten. Dat is 4.000 meer dan in het kwartaal ervoor, en 15.000 meer dan verwacht.

Een van die bulls is zonder twijfel de invloedrijke analiste Cathie Wood, die onlangs nog een koersdoel van 3.000 dollar op het aandeel plakte . Dat zou het bedrijf een waardering geven van 3.000 miljard dollar, bijna vijf keer meer dan nu. De aandelenkoers van Tesla verveelvoudige vorig jaar, maar heeft het sinds begin dit jaar wel moeilijk. Wie begin dit jaar instapte, staat zelfs op verlies.

‘We denken dat Tesla in het bijzonder op de Europese en Chinese markt sterk presteerde', klinkt het bij beurshuis Wedbush. 'China is momenteel topprioriteit bij heel wat autobedrijven, gezien de inspanningen van de overheid om elektrisch rijden aan te moedigen en de investeringen in oplaadinfrastructuur.