Tesla klaagt vermeende spion aan

De man, die als procesingenieur werkte in de Gigafactory van Tesla in Nevada, zou geheime informatie van het bedrijf van Elon Musk hebben gestolen.

De zaak kwam dinsdag al aan het licht toen Tesla-topman Elon Musk in een e-mail aan al zijn personeel repte van sabotage. Toen schreef Musk dat de man dat gedaan had omdat hij het er niet mee eens was dat hij was overgeslagen voor een promotie.