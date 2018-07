Tesla krijgt klappen in België

Ondanks de hype rond Tesla ziet de Amerikaanse bouwer van elektrische auto's zijn verkoop in België dit jaar met een vijfde dalen.

Zijn de wittebroodsweken van de gehypete Amerikaanse autobouwer Tesla voorbij? De Belgische Tesla-verkoop lijkt daar op te wijzen. In de eerste zes maanden van 2018 werden amper 509 Tesla’s ingeschreven. Dat zijn er 20 procent minder dan in de eerste helft van 2017, blijkt uit de inschrijvingscijfers van de automobielfederatie Febiac.

Tesla verkocht in de nog altijd licht groeiende Belgische automarkt respectievelijk vier en vijf keer minder auto’s dan de concurrenten Porsche en Jaguar, dat zijn verkoop dit jaar met een kwart zag stijgen. In de lijst van populairste automerken in België belandt Tesla op een povere 33ste plaats, net onder Ssangyong en Lexus.

Hype

Met die zwakke verkoopcijfers lijkt een einde te komen aan de hype die de charismatische Tesla-stichter Elon Musk de voorbije jaren rond zijn elektrische sportwagens opbouwde. Musk slaagde erin Tesla neer te zetten als een uniek voertuig, dat de traditionele autosector door zijn technologisch vernuft volledig op zijn kop zou zetten.

Maar auto's verkopen bleek een vak apart. In 2016 stagneerde de Belgische Tesla-verkoop rond 860 exemplaren. Vorig jaar kon Tesla de verkoop nog met een derde opkrikken. Maar dit jaar verkocht de autobouwer amper meer auto's dan in de eerste helft van 2015.

60 procent van de in België verkochte Tesla's is nog altijd het eerste Model S, dat in 2012 op de markt kwam. De rest van de verkoop komt van het Model X, de SUV die Tesla in 2016 lanceerde. Startprijs: 93.000 euro.

Model 3

Fans kijken watertandend uit naar de Tesla 3, het langverwachte 'instapmodel' van de Amerikaanse autobouwer. Met een aangekondigde prijs 'vanaf 35.000 dollar' moet Model 3 voor Tesla de poort naar de massamarkt voor e-auto's openbreken. Duizenden Amerikaanse fans legden al meteen een voorschot van 1.000 dollar op tafel voor de auto, die voorlopig nog een stuk meer kost dan gepland.

Maar Tesla krijgt de productie van zijn derde model maar niet op gang. Een reeks bottlenecks in de fabriek in Californië, waar Tesla auto-onderdelen vervaardigt, en in de Gigafactory in Nevada, waar batterijen van de band rollen, remde de productie maandenlang af.

Onlangs verkondigde Tesla trots dat zijn Amerikaanse fabriek eind juni voor het eerst 5.000 Model 3’s in een week tijd produceerde. 'We zijn nu een echte autoproducent', jubelde Tesla-CEO Elon Musk. Maar het productiedoel van 5.000 auto's, een peulschil in vergelijking met 'traditionele' autobouwers, moest al eind 2017 bereikt zijn.

De Tesla 3, die aanvankelijk in 2018 in België zou landen, komt volgens de Tesla-website pas in 2019 in de vijf Belgische dealerships in Aartselaar (Antwerpen), Sint-Martens-Latem (Gent), Hasselt en twee in Brussel.

Jaguar

Mogelijk kiezen consumenten daarom liever voor de Tesla-killers die de wakker geworden concurrenten op de markt beginnen te brengen. Zo lanceerde Jaguar net zijn elektrische SUV I-Pace. In Vorst rolt later dit jaar de eerste volledig elektrische Audi, de SUV E-tron, van de band.

Tesla kwam de voorbije maanden regelmatig negatief in het nieuws. In maart moest de autobouwer 123.000 Model S-wagens terugroepen omdat er een fout was vastgesteld bij een bout in de stuurbekrachtiging. Kort nadien overleed in Californië de bestuurder van een Model X die op autopiloot reed, de technologie die chauffeurs assisteert bij het rijden. En intussen blijft Tesla de verliezen opstapelen.

De vele tegenslagen maken de visionaire Musk zenuwachtig. Toen een analist begin mei bleef doorvragen waarom Tesla zijn prognoses voor de kapitaalinvesteringen verlaagde, onderbrak Musk de uitleg van zijn eigen financieel directeur met een oproep aan de operator van de conferencecall. 'Excuseer mij. De volgende. Saai, idiote vragen zijn niet cool.'