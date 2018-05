Tesla krijgt toch opgestoken duim van Amerikaans Test-Aankoop

De invloedrijke consumentenorganisatie Consumer Reports had de lange remafstand aangekaart. Dat loste Tesla op met een kleine software-update.

Consumer Reports, zeg maar het Amerikaanse Test-Aankoop, trekt zijn negatief oordeel over de Tesla Model 3 in. Dat model heeft het laagste prijskaartje van alle elektrische wagens die Tesla maakt, en is dus een poging om door te breken bij Jan met de pet.