Tesla legt recordwinst voor

Nu zijn overwinning op een vaak kritisch Wall Street compleet is, geeft CEO Elon Musk aan het driemaandelijkse rondje pingpong met analisten voortaan te zullen brossen.

Terwijl de rest van de autosector kreunt onder een tekort aan chips, legde elektrisch pionier Tesla over het tweede kwartaal een opvallend sterk rapport neer.

Tesla verdubbelde zowel het aantal geproduceerde als geleverde auto's tot meer dan 200.000 stuks over het tweede kwartaal. Het resultaat was een omzet die bijna verdubbelde tot net geen 12 miljard dollar en netto een recordwinst van 1,14 miljard dollar of 1,02 dollar per aandeel.

Ik zal alleen nog analistenconferenties doen als ik iets belangrijks te melden heb Elon Musk Tesla-CEO

'Er is was een enorme inspanning voor nodig', zegt CEO Elon Musk over die chipschaarste. 'We vonden alternatieven met telefoontjes bij nacht en ontij aan leveranciers, maar we hebben ook enorm veel lijntjes software moeten herschrijven. Want als je chips verandert, moet je ook de software aanpassen.'

Misschien nog het meest frappante cijfer: de autoproducent maakt fors winst op de productie van auto's. Dat lijkt de evidentie zelve, maar de kritiek van Wall Street was lang dat Tesla alleen geld verdiende op 'andere inkomsten' zoals de verkoop van surplus belastingskredieten aan minder 'ecologische' autofabrikanten.

Tesla boekte op de eigenlijk autoproductie een brutomarge van 25,8 procent, fors meer dan de 18,7 procent een jaar eerder. 'Tesla is stilaan wereldklasse in winstmarges', schrijft analist Ben Kallo van beurshuis Robert W. Baird.

Het bommetje van Musk op de call met analisten: 'Ik zal voortaan deze calls skippen'

Nu hij jarenlange critici op Wall Street een neus heeft gezet, dropte oprichter en CEO Elon Musk een bommetje op de klassieke telefonische conferentie met analisten. 'Ik zal niet langer automatisch deze calls doen', klonk het. 'Uiteraard blijf ik acte de présence geven op de jaarvergadering, maar deze rondjes doe ik alleen nog als ik echt iets belangrijks te melden heb'.