Tesla levert minder auto's af dan verwacht

Het leveringscijfer van alle Tesla-modellen lag met 63.000 exemplaren 31 procent lager dan in het vierde kwartaal van 2018, een flink stuk onder de meest pessimistische analistenverwachtingen, aldus de zakenkrant Financial Times.

Tesla wijt dat slechte leveringscijfer aan problemen met zijn internationale distributiesysteem, aangezien het zijn Model 3 voor het eerst buiten de Verenigde Staten leverde en er 'een grote toename was in leveringen in Europa en China'. Het duurt langer om die auto's bij internationale klanten te krijgen. Tesla leverde het voorbije kwartaal 50.900 Model 3-wagens af, minder dan de gemiddelde analistenverwachting van 51.750. In de VS heeft Tesla af te rekenen met fors minder gunstige belastingsvoordelen voor kopers.