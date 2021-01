Tesla levert recordaantal auto's af

In de loop van 2021 moeten in Grünheide nabij Berlijn de eerste auto's uit de Tesla Gigafactory rollen

Ondanks de pandemie, die de Californische fabriek maanden op slot deed, haalde de pionier in elektrische auto's in 2020 de doelstelling van een half miljoen voertuigen.

Voor de onverbeterlijke kniesoren: Tesla mist zijn doelstelling. Op een haar na. De pionier in elektrische auto's leverde over 2020 luidens een korte mededeling 499.550 auto's af, 36 procent meer dan een jaar eerder. Dat is nipt onder de doelstelling van 500.000 stuks die CEO en oprichter Elon Musk zich in februari stelde. Maar dat was vlak voor het coronavirus de belangrijkste fabriek, in het Californische Fremont, op slot deed.

Niettemin zette Tesla met 180.570 leveringen voor het tweede kwartaal op rij een record neer. In het derde kwartaal stond de teller op 139.300.

De cijfers komen er aan de start van een cruciaal jaar voor Tesla. Op dit ogenblik is de productie het equivalent van de Japanse nicheproducent Isuzu, maar Musk zet de turbo aan door met de democratisch geprijsde Model 3 op te schalen naar massaproductie. In 2020 startte de fabriek in het Chinese Shanghai de productie, dit jaar volgen de Europese fabriek - nabij Berlijn - en de tweede Amerikaanse fabriek in Tesla.

Zeggen dat de belegger een stevig voorschot genomen heeft op sterke groei, is een understatement. De beurskoers is tijdens wonderjaar 2020 verachtvoudigd, mede dankzij het enthousiasme van een nieuwe generatie jonge beleggers ('Robinhoods'). Vlak voor kerst scheurde Tesla de invloedrijkste barometer op Wall Street - de S&P500 - in, wat voor een extra koopgolf zorgde.

Met oudjaar tikte de beurswaarde op een record van 669 miljard dollar af. Ter vergelijking: dat is dubbel zoveel als de drie 'klassieke' autofabrikanten Toyota, Volkswagen en General Motors samen. Die drie produceren elk jaarlijks ongeveer 10 miljoen voertuigen.

Elon Musk maakte slim gebruik van de stratosferische beurskoers om de cashbuffers te spijzen. Begin december kondigde Tesla een kapitaalronde van 5 miljard dollar aan, de tweede in drie maanden tijd.

Analisten schatten dat de groep nu over zo'n cashbuffer van 15 miljard dollar beschikt. De groep boekt sowieso al meerdere kwartalen op rij een positieve vrije kasstroom.

Schermvullende weergave De Tesla-fabriek in Shanghai ©REUTERS