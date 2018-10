Tesla maakt weer winst

Met de eerste kwartaalwinst in twee jaar tijd snoert de fabrikant van elektrische wagens criticasters minstens tijdelijk de mond.

Beleggers wisten dat ze zich aan iets mochten verwachten toen de publicatie van Tesla's kwartaalresultaten met een week vervroegd werd. De maker van elektrische wagens rapporteerde een nettowinst van 312 miljoen dollar, op een omzet van 6,8 miljard dollar. Dat laatste cijfer ligt 129 procent hoger dan vorig jaar, toen het bedrijf allerminst winstgevend was.

Het is slechts de derde keer in zijn bestaan dat Tesla een kwartaalwinst neerzet, met het verschil dat het deze keer geen uitzonderlijk gebeuren mag zijn. In de roadmap van het bedrijf stond al lang op voorhand dat het winstgevend wou zijn in de hele tweede jaarhelft van 2018.

Sceptici zagen de afgelopen jaren hoe het bedrijf miljarden meer uitgaf van er binnenkwam om de productie van de Model 3 van de grond te laten komen. Vergeleken met de cash die het bedrijf nog had - waaronder veel voorafbetalingen van klanten die hun bestelling nog konden intrekken - zag het ernaar uit dat Tesla in de nabije toekomst vers kapitaal zou moeten ophalen.

Cash

Eerder dit jaar bereikte Tesla zijn doel om 5.000 van die toestellen per week te produceren. De positieve vrije cashflow van 881 miljoen dollar die daaruit voortvloeit doet de criticasters minstens even verstommen. Zij kregen in het verleden al vaak een veeg uit de pan van de flamboyante oprichter, CEO en voormalig voorzitter Elon Musk. Hij reageerde al prikkelbaar op 'saaie' vragen over de boekhouding van zijn bedrijf, en viel shorters aan op Twitter.

Diezelfde shorters knepen even de billen dicht toen hij nonchalant een bod van 420 dollar per aandeel tweette om Tesla van de beurs te halen. Hij beweerde zelf dat de financiering daarvoor al geregeld was. Dat ging niet door, en Musk moest uiteindelijk zijn voorzittersstoel verlaten om de beurswaakhond gerust te stellen.