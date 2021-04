Tesla maakt winst dankzij zijn concurrenten

Tesla maakte vorig jaar geen winst dankzij Model 3 of Model X, maar dankzij zijn concurrenten. De fabrikant van elektrische auto’s verkocht voor 1,5 miljard dollar uitstootrechten aan bouwers van wagens die vervuilender zijn en veroverde zo een plekje in de S&P500-index.

Regulatory credits heten ze, en de voorbije jaren zagen Tesla-beleggers de bedragen achter die term in de resultatenrekening met plezier groeien. Van 419 miljoen dollar in 2018 naar bijna 600 miljoen in 2019 en naar 1,5 miljard (1,26 miljard euro) over heel 2020. Het gaat om inkomsten die Tesla haalt uit het delen van zijn groene uitstootcijfers met vervuilendere automakers.

De Amerikaanse producent van elektrische auto’s benadrukte al herhaaldelijk dat de regulatory credits geen deel uitmaken van het zakenmodel. Maar de extra cash is niettemin zeer welkom, zeker zolang Tesla geen winst maakt met de verkoop van zijn auto’s. Zonder die rechten was Tesla eind dit jaar 836 miljoen dollar in het rood geëindigd. Nu bleef op 31 december 690 miljoen dollar winst over.

Die zwarte cijfers hadden een extra voordeel. Ze waren een voorwaarde voor een opname in de S&P500-index, een korf Amerikaanse aandelen die veel fondsen en particuliere beleggers opvolgen. Een opname in de S&P500 is ook goed voor de beurskoers van een bedrijf, iets waarover Tesla ook zonder de S&P500 niet te klagen had. Analisten hebben al jaren grote moeite om het beleggersenthousiasme voor Tesla bij te benen en moeten steeds optimistischer scenario’s in hun modellen opnemen om de huidige beurswaarde van 650 miljard dollar te onderbouwen.

Schermvullende weergave Tesla oplaadpalen ©REUTERS

Omdat Tesla alleen elektrische auto’s maakt en omdat die tijdens het rijden geen CO2 uitstoten, haalt het moeiteloos de steeds strengere eisen die wereldwijd aan de uitstoot van auto’s worden gesteld. (zie inzet) Dat staat in schril contrast met zowat elke andere historische autofabrikant, waar het gros van de verkochte auto’s nog altijd een benzine- of dieselmotor heeft. Autoproducenten die niet aan de verstrengde uitstootregels voldoen, hangen hoge boetes boven het hoofd. Die kunnen ze voorkomen door een aantal uitstootloze Tesla’s in de eigen vloot mee te tellen en zo de gemiddelde uitstoot te verlagen. Voor het laten meetellen van die e-auto’s krijgt Tesla een vergoeding: de regulatory credits.

Grote zorgen

In Europa veroorzaken de nieuwe uitstootregels en draconische boetes die vanaf dit jaar volledig in werking treden, onrust bij de autobouwers. Nog begin vorig jaar schreef het Londense adviesbureau PA Consulting in een waarschuwend rapport dat de automakers totaal niet klaar waren voor de nieuwe Europese regels.

De auto-industrie was wel al jaren op de hoogte van de komst van de nieuwe regels, maar kreeg te maken met extra tegenslag. In de eerste plaats was er de nog altijd groeiende populariteit van de SUV, een per definitie minder zuinig modeltype dat de gemiddelde uitstoot van een merk opdrijft. Daar kwam bij dat de Europeaan aan het afkicken is van de dieselmotor en vaak een auto met benzinemotor koopt. Benzinemotoren stoten echter meer CO2 uit dan vergelijkbare diesels. Ook dat dreef de gemiddelde CO2-uitstoot op.

Die twee effecten waren vaak groter dan de introductie van zuiniger modellen of alternatieve aandrijvingen zoals (plug-in)hybrides of volledig elektrische auto’s. Daardoor hing de in Europa aanwezige automerken dit jaar samen meer dan 15 miljard euro aan uitstootboetes boven het hoofd, volgens PA Consulting. De boetes dreigden een groot aantal automakers in de rode cijfers te drukken.

De zorgen waren het grootst bij FCA, het moederconcern van niet alleen Fiat, maar ook Alfa Romeo, Lancia en Chrysler. Dat dreigde in zijn eentje al tegen 2,5 miljard euro boete aan te lopen. Om dat te voorkomen sloot het Italiaanse concern uiteindelijk een deal met Tesla. Door de uitstoot van alle in Europa verkochte uitstootloze Tesla’s mee te tellen zakte het gemiddelde van FCA vorig jaar netjes onder de grens van 95 gram. Hoeveel FCA Tesla daarvoor betaalde, is een goedbewaard geheim. De achterstand van FCA in de ontwikkeling en verkoop van hybride en vooral volledig elektrische auto’s was een van de redenen om vorig jaar te fuseren met het Franse PSA (Peugeot en Citroën). Op kleinere schaal haakte Mazda zijn CO2-karretje aan dat van hybridepionier Toyota en voorkomt zo een boete. Ford en Volvo deden iets soortgelijks.

Explosie

Het zou me niet verbazen als dit jaar 15 tot 17 procent van de nieuwe auto’s in Europa over een stekker beschikt. Julia Poliscanova Directielid van Transport & Environment

Tegelijk kwam de verkoop van elektrische auto’s in Europa echt op gang. Sinds vorig jaar zijn er steeds meer betaalbare elektrische auto’s op de markt. Samen met enkele fiscale stimuli in de meeste Europese landen leidde dat tot een explosie in de verkoop. Vorig jaar werden voor het eerst meer dan 1 miljoen stekkerauto’s verkocht in Europa. Dat was een stijging van 170 procent, en dat in een markt die door de coronacrisis met 24 procent kromp. Plots stak Europa China voorbij als grootste afzetmarkt ter wereld voor stekkerauto’s. Het tilde de stekkerauto definitief uit de niche. Intussen heeft meer dan een op de tien nieuwe auto’s in Europa een stekker.

Door dat elektrische offensief en de strategische pools blijven de uitstootboetes voor de autobouwers beperkt. Over het aanloopjaar 2020 zullen alleen de Europese marktleider Volkswagen en het kleine Jaguar Landrover moeten betalen.

‘Het bewijst dat Europa werkt’, zegt Julia Poliscanova, directielid van de Europese milieufederatie Transport & Environment. Ze staat te kijken van het e-offensief in Europa en verwacht dat de trend van 2020 dit jaar doorzet. ‘Het gaat zo snel dat het heel moeilijk is een prognose te geven. Maar het zou me niet verbazen als dit jaar 15 tot 17 procent van de nieuwe auto’s in Europa over een stekker beschikt.’

Daardoor zouden de autobouwers ineens stevig onder de maximumgrens van 95 gram komen en zou zelfs de volgende doelstelling - maximaal 81 gram CO2 per 100 kilometer in 2025 - al binnen handbereik komen. Het doet Poliscanova pleiten voor een aanscherping van de uitstootnormen. Europa buigt zich daar in de zomer over. Zelfs de ACEA, de groep van autobouwers in Europa, is niet weigerachtig. ‘Op voorwaarde dat de Europese lidstaten in fatsoenlijke laadinfrastructuur voorzien’, waarschuwde BMW-CEO en ACEA-voorzitter Oliver Zipse vorige maand nog.

Dat ongeziene offensief van de historische automakers zal ook zijn effect op Tesla niet missen, zeggen analisten. Niet alleen worden de regulatory credits de komende jaren wellicht minder gul, het merk krijgt ook te maken met meer concurrentie nu het lang niet meer de enige aanbieder van elektrische auto’s is.