Tesla maakt zich op voor hogere productie

Tesla treft voorbereidingen om zijn productie van elektrische auto's op te voeren. Dat schrijft het hoofd van de autotak, Jérôme Guillen, in een interne memo.

'Hoewel we niet specifiek kunnen zijn in deze e-mail, weet ik zeker dat jullie hier blij mee zullen zijn', schrijft Guillen aan het personeel. Het gaat om voorbereidingen om de productie van de fabriek in Fremont, vooralsnog de enige volledige autofabriek van Tesla, te verhogen.