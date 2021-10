Tesla moet 137 miljoen dollar betalen aan zwarte ex-medewerker

Tesla is veroordeeld tot een schadevergoeding van 137 miljoen dollar aan een ex-medewerker. Die werd geconfronteerd met racisme op de werkvloer.

'Ga terug naar Afrika' en andere denigrerende taal tegenover zwarte medewerkers. Racistische boodschappen op de toiletten en elders in de Tesla-fabriek in het Amerikaanse San Francisco. Die wantoestanden wou de 53-jarige Owen Diaz met zijn rechtszaak aan de kaak stellen. Hij werkte in 2015 en 2016 als uitzendkracht bij de elektrische autobouwer.

'Elon Musk, je hebt een waarschuwing gekregen. Ruim die boel op', zei Owen tijdens het proces, dat iets meer dan een week aansleepte. Volgens de jury ondernam Tesla onvoldoende stappen om te vermijden dat de voormalige medewerker het slachtoffer werd van de vijandige werkomgeving. Owen ontvangt daarom een schadevergoeding van 130 miljoen dollar, met bijkomend 6,9 miljoen voor het emotionele leed dat hem berokkend werd.

De advocaten van Tesla wierpen in de rechtbank op dat het bedrijf niet verantwoordelijk kan zijn voor de behandeling die Owen kreeg, omdat hij via een uitzendbureau aan de slag was. 'Hoewel we ervan overtuigd zijn dat deze feiten het oordeel van de jury niet rechtvaardigen, geven we toe dat we in 2015 en 2016 niet perfect waren', klinkt het in een brief aan het personeel, die op de website van het bedrijf staat.

Tweede veroordeling

Het is onduidelijk of de elektrischeautobouwer in beroep zal gaan tegen het vonnis. In de blogpost onderstreept Tesla dat het inspanningen deed om de situatie op de werkvloer aan te pakken. Er zijn nu teams die klachten van werknemers ter harte nemen en erover moeten waken dat iedereen gelijke kansen krijgt.