Tesla moet GM weer boven zich dulden

Tegenover de manisch-depressieve beurskoers van Tesla, zet 'The General' een vrij stabiel parcours neer.

De traditie is weer even in ere hersteld: General Motors is naast de grootste (omzet over de eerste negen maanden van 2017: 108 miljard dollar) ook weer de waardevolste autobouwer van de Verenigde Staten. Tesla (negenmaandsomzet 2017: 11,6 miljard dollar) moet nipt de duimen leggen.

De reden is niet ver te zoeken: de dramatische mededeling die Tesla voorbeurs via zijn bedrijfsblog uitstuurde. De bouwer van elektrische auto's schrapt 7 procent van de jobs, in wat CEO Elon Musk 'het moeillijkste jaar' in de 15 jaar geschiedenis van de groep noemt.

De mededeling komt als een schok bij beleggers: het aandeel verliest bijna een tiende van zijn waarde op Wall Street. Gevolg: dik 5 miljard beurswaarde in rook op. Let wel: met 54 miljard dollar plakken beleggers nog altijd een stevige waardering op de pionier in elektrische auto's, die nog altijd niet duurzaam rendabel is en ook nog moet bewijzen dat hij met de middenklasser Model 3 ook op grote schaal auto's kan produceren.

Geruisloos als een zoemende elektrische auto heeft zo General Motors weer Tesla ingehaald op Wall Street: het nummer één van Detroit wordt nu op 54,1 miljard dollar gewaardeerd. Nadat Tesla tijdens een spectaculaire opmars in 2017 GM onttroonde, spelen de twee vrijwel continu haasje-over.

GM is dan ook niet van plan zich zomaar gewonnen te geven. Beleggers hebben de jongste paar jaar in GM een 110 jaar oud opstartbedrijf ontdekt. Met onder meer de Chevy Bolt staat GM zijn mannetje in elektrische auto's en GM Cruise, het project rond zelfrijdende auto's, weet verschillende analisten te charmeren.