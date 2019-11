Tesla onthult elektrische Cybertruck

Het voertuig - met de naam 'Cybertruck' - werd gepresenteerd in Los Angeles. Volgens Tesla-topman Elon Musk kan de auto best wel tegen een stootje. Om dat aan te tonen werd er op het podium met een voorhamer op de deur geslaan en werd een zijruit bekogeld met een metalen bal. Er waren geen blutsen merkbaar op de deur. De ruit vertoonde barsten maar werd niet aan diggelen geslaan.

Topman Elon Musk typeert de cybertruck als het 'officiële voertuig van Mars'. Het ontwerp is geïnspireerd op de James Bond-film The Spy Who Loved Me. De eerste auto's zullen vermoedelijk pas eind 2021 van de band rollen, maar nu al is geweten dat fans voor de basisversie een kleine 40.000 dollar (36.000 euro) zullen moeten betalen. Voor die prijs heb je een bereik van 250 mijl.