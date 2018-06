Tesla ontslaat 9 procent van zijn personeel

Tesla bestaat bijna vijftien jaar en maakte nooit winst. 'Winst is duidelijk niet hetgene wat ons motiveert', aldus Musk. 'Wat ons drijft is de wereldwijde overgang naar duurzame en zuivere energie, maar we zullen daar nooit in lukken tenzij we tonen dat we duurzaam winstgevend kunnen zijn. Dat is een geldige en eerlijke kritiek op de geschiedenis van Tesla tot nu toe.'