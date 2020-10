Tesla op weg naar eerste jaarwinst

Met een cashbuffer van bijna 15 miljard dollar is de pionier in elektrische auto's gewapend voor de opstart van de fabrieken in Duitsland en Texas.

Vijf op een rij voor Elon Musk. Voor het vijfde opeenvolgende kwartaal weet de pionier van elektrische auto's met Tesla netto zwarte cijfers voor te leggen, de pandemie ten spijt.

Luidens het rapport over het derde kwartaal bleef er op de onderste streep van de resultatenrekening 331 miljoen dollar of 0,27 dollar per aandeel winst over, tegenover 143 miljoen dollar een jaar eerder. Dit terwijl de omzet dankzij de aanpikkende productie en verkoop 42 procent hoger ging naar 7,6 miljard dollar. Dat cijfer is inclusief 400 miljoen milieukredieten ('regulatory credits', subsidies die Tesla van verschillende overheden ontvangt voor het produceren van milieuvriendelijke elektrische auto's). Musk & co verkopen een deel van die belastingkredieten door aan 'klassieke' autobouwers, die zo de strengere milieunormen proberen te halen.

Over de jongste vier kwartalen genereerden we 1,9 miljard dollar vrije kasstroom, terwijl we 2,4 miljard dollar investeerden in nieuwe capaciteit Elon Musk CEO Tesla

Net als bij Netflix een dag eerder kunnen ook bij Tesla stilaan de zorgen dat het bedrijf ooit zonder geld zou vallen stilaan opgeborgen worden. 'Over de jongste vier kwartalen genereerden we 1,9 miljard dollar vrije kasstroom, terwijl we 2,4 miljard dollar investeerden in nieuwe capaciteit', stipt de CEO aan.

Bovendien maakte Tesla dankbaar gebruik van de stratosferische klim van de beurskoers om 5 miljard dollar vers geld op te halen. Daardoor beschikt de producent van elektrische auto's - die begin dit jaar Toyota inhaalde als waardevolste autoproducent ter wereld - nu over 14,5 miljard dollar cash, een stevige buffer.

Een nuttige buffer. Op de telefonische conferentie met analisten benadrukte Musk immers dat de nieuwe Tesla-fabrieken die verrijzen nabij Berlijn en in het Texaanse Austin in de loop van 2021 niet meteen op volle kracht zullen draaien. 'De opstart van een nieuwe fabriek, zeker één met veel nieuwe technologie, verloopt exponentieel. De start is erg traag en daarna gaat het steeds sneller. Ik denk dat er 12 tot 24 maanden nodig is om op volle capaciteit te draaien.'

Met 'technologie' raakt Musk een belangrijk thema aan. En meteen ook het ene woord waar de vraag of Tesla zijn stevige waardering waard is om draait: software. Een Tesla is eigenlijk een continu opgefrist softwareplatform waar een auto rond gebouwd is. Klassieke autobouwers worstelen met die radicale omschakeling, getuige de softwareproblemen die Volkswagen bij de lancering van zijn elektrische kever ID.3 ondervond.