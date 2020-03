Tesla plant nieuwe fabriek voor Cybertruck

Tesla wil een nieuwe fabriek bouwen voor de productie van zijn Cybertruck, de elektrische pick-up die het in november onthulde.

Dat maakte CEO Elon Musk dinsdag bekend op Twitter. ‘Op zoek naar locaties voor Cybertruck Gigafabriek’, klinkt het. ‘Zal in het midden van de Verenigde Staten zijn.’ De tweet kan een wedloop doen ontstaan tussen Amerikaanse staten en steden die de fabriek van Tesla willen binnenhalen, zoals het geval was in 2014.

Toen streek de bouwer van elektrische auto’s met zijn batterijfabriek neer in Nevada, nadat de lokale overheid een belastingvoordeel van 1,3 miljard dollar had toegezegd. Daarmee was Nevada andere staten als Arizona, Californië, New Mexico en Texas te vlug af.

Vakbonden

Volgens John Boyd, expert in het selecteren van locaties voor fabrieken, hebben staten waar vakbonden minder sterk staan de beste papieren. Hij tipt om die reden Tennessee, Indiana, Kentucky, Texas en Michigan als kanshebbers voor de nieuwe Tesla-fabriek.