Tesla-rivaal Lucid haalt bijna 5 miljard op

Het blancochequebedrijf Churchill Capital en Saoedi-Arabië stoppen oud-Tesla-ingenieur Peter Rawlinson bijna 5 miljard dollar vers geld toe.

Na maanden koortsachtige speculatie is het zo ver: Lucid Motors trekt naar Wall Street, leert een mededeling. De ontwikkelaar van elektrische auto's en would-be Tesla-rivaal doet dat op een manier die vintage 2021 is: via een fusie met een blancochequebedrijf (SPAC). Dat zijn bedrijven die de beurswereld letterlijk omkeren: ze halen eerst geld op en vertellen later beleggers wat ze met dat geld zullen aanvangen.

Lucid-partner Churchill Capital IV is echter geen 'dertien-in-een-dozijn-SPAC': achter de blanco cheque zit namelijk financier Michael Klein. Dat is een voormalige dealmaker bij Citigroup die ondanks zijn discretie gefêteerd wordt door het leger kleine Reddit-beleggers. Dit vooral dankzij de goede contacten die Klein heeft met het Public Investment Fund (PIF), het staatsinvesteringsfonds van Saoedi-Arabië én een vroege investeerder in Lucid Motors.

Het resultaat was dat beleggers al maanden de link leggen tussen Lucid en CCIV , de beursticker van het vierde blancochequebedrijf van Klein (de teller staat intussen op 7). Op sommige handelsdagen in januari werden bijna even aandelen CCIV op Wall Street verhandeld als de 207 miljoen uitstaande stukken.

Het resultaat: een stratosferische koers. CCIV piekte vorige week donderdag op 58 dollar (zie grafiek). Dat is bijna 6 keer de netto-actiefwaarde van de tot dan lege holding. Die vlot te berekenen is: sinds vorige zomer - leert het jongste kwartaalrapport - is het enige actief 2,07 miljard dollar cash. Deel die door 207 miljoen stukken en je hebt 10 dollar per aandeel. Anders gesteld: beleggers betaalden tot 58 dollar - intraday zelfs 65 dollar - voor een biljet van 10 dollar.

Let wel: het gaat hier niet om een gewoon biljet van 10 dollar. Het ging dus om een biljet dat potentieel beleggers toegang verschaft tot 'early investor' status bij Lucid Motors. Wat gisteren ook bleek.

Alleen zijn de kleine beleggers die laat op de party toegekomen zijn mogelijk rijp voor een koude douche, gelet op de details van de deal. Lucid legt namelijk via de fusie niet alleen de hand op de 2,1 miljard CCIV cash.

-76% MEGAPREMIE = MEGAKORTING Saoedi-Arabië en andere grote beleggers verwerven aandelen CCIV tegen 15 dollar, een premie van 50% op de netto-actiefwaarde maar een korting van 76 procent op de beurskoers

Ook de Saoedi's investeren samen met het Wall Street-kruim (fondsengiganten als Blackrock, Fidelity en Franklink Templeton) 2,5 miljard dollar. En dat verloopt via een zogenaamde 'PIPE' ofte private investering in een publiek aandeel. De beurskoers van die PIPE? 15 dollar. Nog altijd een premie van 50 procent op de netto-actiefwaarde, maar een korting van 76 procent op de slotkoers maandag.

Voor alle duidelijkheid: de kans is onbestaand dat CCIV nu naar 15 dollar zakt. Achter CCIV zit nu immers officieel Lucid Motors. En samen met het leger Reddits rekenen ook de Saoedi's én het kruim van Wall Street erop dat Lucid het volgende Tesla wordt.

En dan richten alle ogen zich op Peter Rawlinson. Die Britse ingenieur is een veteraan van Jaguar Land Rover en sportwagenbouwer Lotus die ook jaren als hoofdingenieur voor ... Tesla gewerkt heeft. In 2012 stapte hij over naar Lucid. Het hoofdkantoor van Lucid is in het Californische Newark, luttele kilometers van het Tesla-hoofdkantoor in Fremont.

De Lucid-fabriek in Casa Grande, Arizona (CNBC)

Het zenuwcentrum van Lucid bevindt zich echter in buurstaat Arizona. Daar is - à la Tesla - in recordtempo in de woestijn een fabriek met op dit ogenblik 2.000 werknemers verrezen.

Rawlinson hoopt dat er vanaf de tweede helft van 2021 jaarlijks in Arizona 22.000 Lucid Airs van de band rollen. Ter vergelijking: over 2020 leverde Tesla een half miljoen auto's af. De Lucid Air is een luxesedan die 169.000 dollar per stuk zal kosten. De Air moet met een vergelijkbare actieradius een rechtstreekse rivaal van de Model S van Tesla moet worden.

Bij die strijd zal de 4,6 miljard opgehaalde cash stevig helpen. 'Deze SPAC is maar een doel, een hefboom', zegt Rawlinson in een gesprek met Bloomberg News. 'Het is een race, Tesla snapt dit'.

De Brit speelde als hoofdingenieur destijds een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de Model S. Wat - dat zal niet verbazen - Elon Musk ontkent. 'Rawlinson heeft de Model S niet ontworpen. Het prototype was af toen hij bij ons kwam en hij liet ons in de steek net toen het er om spande', tweette de Tesla-oprichter vorig jaar.

Vanaf nu kan Wall Street dus de popcorn nemen en in real-time de strijd tussen Tesla en Lucid volgen.