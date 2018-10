Tesla slaagt in verdubbeling productie Model 3

Autobouwer Tesla heeft in het derde kwartaal even veel auto's gemaakt als het beloofd had. In het verleden slaagde het bedrijf er al te vaak niet in om zijn doelstellingen te halen.

Tesla , de Amerikaanse bouwer van elektrische auto's, heeft in het derde kwartaal 83.500 elektrische auto's gebouwd. Dat zijn er even veel als beloofd.

Beleggers maken zich ondertussen zorgen dat Tesla al die geproduceerde auto's niet bij de klanten krijgt. Nadat CEO Elon Musk eerder sprak van een 'leverings-hel'. En kritische Tesla-volgers komen met foto's met parkeerplaatsen vol met Tesla's.

Van de gezinswagen Model 3 liepen in het derde kwartaal 53.239 exemplaren van de band: dubbel zoveel als in het kwartaal voordien. Ter vergelijking: aan dat tempo zit de productie van de Model 3 nog altijd onder die van de fabriek van Volvo Cars in Gent, waar ruim 250.000 auto's per jaar kunnen worden gebouwd.

Bij de grotere Model S en de SUV Model X ging het om gezamenlijk 26.903 exemplaren. Tesla maakt zich sterk dat het van beide modellen samen dit jaar 100.000 auto's zal kunnen verkopen.

Doel missen

Dat Tesla zijn doelstellingen haalt, is geen vanzelfsprekendheid. In het verleden moest CEO Elon Musk al te vaak aankondigen dat het bedrijf zijn beloftes niet kon waarmaken.

100.000 Auto's Het bedrijf maakt zich sterk dat het dit jaar zoals voorzien 100.000 auto's zal kunnen verkopen en produceren.

Daardoor sloeg Tesla een mal figuur en rees de vraag of Tesla niet voorbij zou worden gestoken door klassieke autobouwers, die ook elektrische wagens beginnen te maken. In zijn persbericht wijst Tesla erop dat het in China moeilijker gaat door de handelsoorlog tussen de VS en China. In China kost een Tesla intussen al 55 tot 60 procent meer dan een gelijkaardige auto die ter plekke is gemaakt.

Dat komt door transport- en andere kosten, maar vooral doordat de invoertarieven op Amerikaanse auto's flink hoger zijn dan die voor geïmporteerde auto's uit andere landen. Voor Amerikaanse wagens ligt de taks op 40 procent, die van andere op 15 procent.