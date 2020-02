Tesla spurt 20 procent hoger op Wall Street

Tesla won alleen al in januari ruim 55 procent op Wall Street.

Positieve geluiden bij batterijleverancier Panasonic jagen het aandeel van de pionier in elektrische wagens voor het eerst boven de 700 dollar.

Tesla-beleggers werden de voorbije weken al verwend. Het aandeel won in januari al 55,5 procent. Maar het was al van 2013 geleden dat de autobouwer op een beursdag zo'n grote koerssprong maakte.

Tesla schoot voor het eerst door de grens van de 700 dollar - in de loop van de dag ging de koers zelfs even naar 786 dollar - na goed nieuws van Panasonic. Dat Japanse bedrijf levert batterijen aan Tesla, en meldde maandag dat die business nu ook winstgevend is geworden.

786 Koersexplosie In de loop van maandag was het aandeel Tesla even 786 dollar waard, een record.

'We moeten ons reppen nu Tesla zijn productie volop aan het uitbreiden is,' zei de financieel directeur van Panasonic tijdens een persbriefing. 'En hogere productievolumes betekenen dat we onze materiaalkosten kunnen drukken en onze verliezen wegwerken.'

Sterk eerste kwartaal

Voor beleggers waren die uitspraken blijkbaar voldoende om het als een gek op kopen te zetten. Enkele maanden terug had Tesla-oprichter Elon Musk namelijk nog gezegd dat productieproblemen voor de batterijen een rem konden zetten op het aantal Model 3's dat van de ban kon rollen.

Al was eerder wel al duidelijk geworden dat er de voorbije maanden flink was gewerkt om die problemen van de baan te helpen. Vorige vrijdag kon Tesla uitpakken met veel beter dan verwachte kwartaalcijfers. Wat het aandeel toen ook al tien procent hoger stuwde. In het meest recente kwartaal zette Tesla een positieve vrije kasstroom neer van 1,4 miljard euro, terwijl de operationele marge uitkwam op bijna 5 procent.